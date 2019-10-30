Bu adanın tek sahibi keçiler

"TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Yatçı Ahmet Kocabaş da "Güzel adamızda dağ keçileri mevcut. Bunlar ülke turizmi için, Demre turizmi için güzel bir kazanç. Buraya Kekova turuna gelen turistlere, dağ keçilerini gösterdiğimiz zaman fotoğraflıyor ve ilgilerini çekiyor. Bu da bizim için artısı olan bir durum" diye konuştu.