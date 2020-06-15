Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin engel tanımayan muhteşem yolculuğu devam ederken, martılar ise rahatça ulaştıkları avlarını gökten süzerek kapma yarışına giriyor.

İHA 15.06.2020 - 11:57

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 1

15 Nisan ile 15 temmuz arasındaki üreme ve yumurtlama döneminde insanlar tarafından avlanması yasak olan inci kefallerini bir tek martılar avlayabiliyor.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 2

Yumurtalarını tatlı suya bırakmak için akarsulara akın eden inci kefali sürüleri martıların hücumuna uğruyor. 

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 3

Yumurtlama döneminde göle akan tatlı suyun akışının tersine yüzerek engelleri aşmaya çalışan inci kefali balığının martılar tarafından avlanması ilginç ve aksiyon dolu sahneler ortaya çıkarıyor.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 4

Erciş ilçesinde Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan balık bendine inci kefalinin uçarak engelleri aşması görsel şölen sunarken, balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlar da aynı zamanda martıların aksiyon dolu sahnelerle yaptıkları balık avını heyecanla izliyor.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 5

Öte yandan, Erciş ilçesindeki balık bendine Bitlis ve Van’dan gelen fotoğrafçılar ve foto muhabirleri de martıların balık avlarında ortaya çıkan enstantaneleri fotoğraflayarak arşivlerine katıyor.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 6

Balık göçünü izlemeye gelen Ahmet Kaya adlı vatandaş, balıkların göçünü ve martıların avlanışını hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 7

Kaya, “Balıkların göçünü ve martıların balık avını izliyoruz. Çok güzel bir yer. Doğası, yeşilliği ve güzelliği ile harika bir yer. Martıların balık avı çok harika görüntüler ortaya çıkarıyor.

Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 8
Misafirlerimizle bu güzelliği görmeye geldik. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum” dedi.
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 9
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 10
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 11
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 12
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 13
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 14
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 15
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 16
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 17
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 18
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 19
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 20
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 21
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 22
Bu balıkları avlamak sadece martılara serbest - 23

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER