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Bu da düden turizmi (Karakuyu düdenleri)

DHA

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde geçen ocak ayında düşen rekor yağışla ortaya çıkan düdenler yoğun ziyaretçisiyle ilgi odağı oldu. Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye gelerek selfie yapıp, bu doğa olayını ölümsüzleştirdi. Karakuyu Mahallesi Muhtarı Veli Karakaya, kış aylarının yaklaşması ve yağışların başlamasıyla birlikte tekrar şelale görünümüne kavuşacak düdenlere gelecek ziyaretçiler için heyecanlı olduklarını söyledi.

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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde, geçen ocak ayında düşen rekor yağış sonrası düdenler oluşmuş, şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyenler çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etmişti.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Çok sayıda kişi, araçlarıyla düdenlerin oluştuğu bölgeye gelerek selfie çektirip bu doğa olayını ölümsüzleştirmişti.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Mahalle Muhtarı Karakaya, kış aylarının ve dolayısıyla yağışlı havaların yaklaştığını hatırlatarak, "Düdenlerimizin bulunduğu arazideki sular, yine çukurların içine akacak ve burada bir doğal güzellik oluşturacak. Geçen kış olduğu gibi, bu kış da bu güzelliği seyretmek isteyen herkesi bekliyoruz. Köyümüz misafir ağırlamayı sever" dedi.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Köylüler düden görmeye gelen vatandaşları köy kahvehanelerinde ağırlıyor, kendi yaptıkları doğal zeytinyağını ve yöresel ürünleri satıyor.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Öte yandan gelişmeler üzerine devreye giren İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Mühendislik Jeoloji Şube Müdürlüğü ekipleri, toplam 8 bin metrekarelik alanda kontrolsüz oluşabilecek yeni düdenlerin önüne geçmek ve yaz aylarında bölgedeki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu suyu temin etmek için, yağmur sularının söz konusu düdenlerden yerin altına akıp, orada birikmesi için bir yer altı barajı projesi oluşturdu.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
    Yaklaşık 18 milyon metreküp kapasiteli yer altı barajı için belediye ekiplerinin geldiğini ve arazide çalışma yapıp gittiklerini söyleyen Muhtar Veli Karakaya, "Bunun dışında atılmış somut adım yok. Bu olursa hem çiftçinin yazın kullanacak suyu olacak, hem de düdenlerin çevresinde insanlar gezebilecek" dedi.
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
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    karakuyu düdenleri, menderes düdenleri
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