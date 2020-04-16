Bu köyden hem Uludağ hem de Kartepe görülüyor

Köy halkından Ömer Cebe, köylerinin çevrede rakımı en yüksek köy olduğunu belirterek, "Köyümüzde doğa yürüyüşü için uygun arazi bulunmaktadır. Ara sıra yürüyüş grupları ve doğa severler köyümüze gelerek, buralarda yürüyüşler yapıyorlar.