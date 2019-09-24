Bu pideyi yemek için kilometrelerce yol geliyorlar

Karadeniz sahilinde yapılan pidelerin Kürtün Pidesinden farkı olduğunu dile getiren Yılmaz, “Onlar bizden farklı yapıyorlar. Şekil olarak hemen hemen aynı da biz daha ince ve değişik yapıyoruz. Bizim pidemiz daha kaliteli. Bu konuda iddialıyım” diye konuştu.