Bu yaz deniz tatili yapılacak en güzel 10 yer (Türkiye'den bir yer listede)
ntv.com.tr
Amerikan haber portalı Huffington Post, 10 Instagram fenomenine bu yaz deniz tatili yapılacak yerleri sordu. Listeye Türkiye'den de bir yer girdi. İşte deniz tatili yapılacak en güzel yerler...
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1Birçok insan için, yaz ayları kumsalda geçirilen tembel günler anlamına gelir. Huffington Post, seyahat üzerine paylaşım yapan Instagram fenomenlerine “Amerika ve Amerika dışında bu yaz nerelerde deniz tatili yapılmalı?” diye sordu. İşte gelen cevaplardan ortaya çıkan en güzel 10 yer...
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10- Pulau Padar, Flores - Endonezya
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9- Pondicherry, Tamil Nadu - Hindistan
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8- Balos Lagünü, Girit Adası - Yunanistan
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7- Mendocino Sahili, Kaliforniya - ABD
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6- Canarreos Takımadaları - Küba
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5- Albany Sahili - Avustralya
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4- Lamu Adası - Kenya
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3- Los Cabos - Meksika
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2- Procida Adası, Napoli - İtalya
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1- Çeşme, İzmir - Türkiye
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