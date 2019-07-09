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Bu yaz deniz tatili yapılacak en güzel 10 yer (Türkiye'den bir yer listede)

ntv.com.tr

Amerikan haber portalı Huffington Post, 10 Instagram fenomenine bu yaz deniz tatili yapılacak yerleri sordu. Listeye Türkiye'den de bir yer girdi. İşte deniz tatili yapılacak en güzel yerler...

  • 1

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
    Birçok insan için, yaz ayları kumsalda geçirilen tembel günler anlamına gelir. Huffington Post, seyahat üzerine paylaşım yapan Instagram fenomenlerine “Amerika ve Amerika dışında bu yaz nerelerde deniz tatili yapılmalı?” diye sordu. İşte gelen cevaplardan ortaya çıkan en güzel 10 yer...
  • 2

    10- Pulau Padar, Flores - Endonezya

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 3

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 4

    9- Pondicherry, Tamil Nadu - Hindistan

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 5

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 6

    8- Balos Lagünü, Girit Adası - Yunanistan

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 7

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 8

    7- Mendocino Sahili, Kaliforniya - ABD

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 9

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 10

    6- Canarreos Takımadaları - Küba

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 11

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 12

    5- Albany Sahili - Avustralya

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 13

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 14

    4- Lamu Adası - Kenya

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 15

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 16

    3- Los Cabos - Meksika

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 17

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 18

    2- Procida Adası, Napoli - İtalya

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 19

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 20

    1- Çeşme, İzmir - Türkiye

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 21

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 22

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 23

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
  • 24

    en güzel plajlar, deniz tatili için en güzel yerler, en güzel sahiller
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