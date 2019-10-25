Budapeştepe'de yaşamak için 5 sebep
ntv.com.tr
Avrupa'nın en yaşanabilir şehirleri arasında yer alan Macaristan'ın başkenti Budapeşte, geçmişten günümüze taşıdığı tarihi atmosferi solurken, modern çağın tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz bir şehir olarak dikkat çekiyor.
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1-Asırlar boyunca farklı devletlere ev sahipliği yapan Budapeşte, Roma, Gotik ve Türk mimarisinin izlerini taşıyor. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Viyana ile birlikte eş-başkent olan şehirde lüks anlayışın karakteristik özelliklerini görmek mümkün.
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2-Tuna Nehri'nin ikiye ayırdığı şehir, hem geceleri, hem de gündüzleri kartpostal tadında bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Tuna'nın zenginlik kattığı Budapeşte, bu nedenle de 'Tuna'nın Kraliçesi' olarak adlandırılıyor.
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3-Gelişmiş altyapı sistemine sahip olan şehir, Financial Times'ın "Geleceğin Avrupa şehirleri" listesinde tüm şehirleri geride bırakarak zirveye yerleşti.
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4-Budapeşte'nin potansiyeli, yatırımcıların da dikkatini çekmeyi başardı. Güçlü jeopolitik konumu, istikrarlı siyasi ve ekonomik yapısıyla şehir, "Avrupa'nın yatırıma en uygun şehirleri' arasında yer alıyor.
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5-Binden fazla termal kaynağa ve hamama sahip olan şehir, misafirlerine eşsiz deneyimler sunuyor. Termal su kalitesi ve bol miktardaki kaynak, Budapeşte'yi dünyanın en güçlü 5. sağlık ve tıp merkezi olmasını sağlıyor.
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6Budapeşte, seyahat tutkunlarının en sevdiği rotalar arasında yer almakla birlikte, artık bu ülkeyi gezmekle yetinmeyip, ev almak isteyenlerin de hayallerini süslüyor.
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Conde Nast Traveller ve CNN'in 'Dünyanın en yaşanılır şehirleri' listesinde 2 numarada yer verdiği Budapeşte, yatırım seçenekleri, gelişmiş altyapısı, güvenli ortamıyla yatırımcıların da dikkatini çekiyor.
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