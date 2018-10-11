'Bulut denizi' için Kaçkarlar'da nöbet tutuyorlar

Ziyaretçiler genellikle Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisindeki Pokut, Sal ve Huser yaylalarını tercih ediyor. Yaylalarda özellikle sis bulutu ve gün batımını çekebilmek için fotoğraf tutkunları saatlerce nöbet tutabiliyor. Bir kare fotoğraf için bile kamp kuran fotoğraf tutkunları geceyi yaylada geçiriyor.

Türkiye'nin 3 bin 937 metre yükseklikle en yüksek 4'üncü zirvesi Kaçkar'ın eteklerinde vadilere çöken sis, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Vadi boyunca yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyen sis, her bölümde farklı görüntüler oluşturuyor. Gün batımı ile farklı renklerin oluştuğu Kaçkarlar bu saatlerde fotoğrafçıların tek bir kare için beklediği muhteşem anı ölümsüzleştiriyor.