Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye

Gidecekleri noktalara uçakla birkaç saatte ulaşma imkanı bulan insanlar, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra Türkiye'nin güzelliklerini de gökyüzünden izleme fırsatı buluyor. Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte, bulutların altında, 4 bin 58 metre yüksekliği ile Türkiye'nin üçüncü büyük dağı Süphan görülüyor. Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası görülüyor. Türkiye'nin üçüncü büyük dağı 'Süphan Dağı' Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, bir baraj gölünün görünümü yer alıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük dağı 'Süphan Dağı' Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, bir baraj gölü... Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, Van'ın genel bir görünümü yer alıyor.