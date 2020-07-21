Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye

Gidecekleri noktalara uçakla birkaç saatte ulaşma imkanı bulan insanlar, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra Türkiye'nin güzelliklerini de gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Anadolu Ajansı 21.07.2020 - 14:59

Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 1
Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte, bulutların altında, 4 bin 58 metre yüksekliği ile Türkiye'nin üçüncü büyük dağı Süphan görülüyor.
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 2
Yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte, Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası görülüyor.
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 3
Türkiye'nin üçüncü büyük dağı 'Süphan Dağı'
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 4
Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, bir baraj gölünün görünümü yer alıyor.
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 5
Türkiye'nin üçüncü büyük dağı 'Süphan Dağı'
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 6
Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, bir baraj gölü...
Bulutların üstünden kuş bakışı Türkiye - 7
Fotoğrafta, yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikten, Van'ın genel bir görünümü yer alıyor.

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