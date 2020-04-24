Bungalovlarda corona önlemli tatil

KİŞİYE ÖZEL SERVİS

Coronavirüs günlerinde Olimpos'un bungalov evlerine, salgına karşı her türlü tedbir alınarak Antalya içinden müşteri kabul ediliyor. Olimpos'ta doğayla iç içe ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verilen bir otelin sahibi Alpaslan Ünsal, 12 ay açık olan tesiste, bu dönemde misafirlere hem kahvaltı, hem yemeklerin kişiye özel servis yapıldığını belirterek, "Bu şekilde teması da kesmiş oluyoruz. Genel alanları kullandırmıyoruz" dedi.

Tatili biten müşteri odadan çıktıktan sonra normal temizliğin yanı sıra, tüm odanın dezenfekte edildiğini anlatan Ünsal, "Tüm çarşaflar, camlar, yerler, duvarlar, kapı kolları bir önceki misafirin dokunduğu her yeri dezenfekte ediyoruz. Kendi evlerinde dört duvar içerisinde geçirecekleri karantina döneminde, buraya gelip doğa içinde kendi yaşam alanlarını oluşturabilirler. Antalya il sınırlarındaki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışındaki misafirleri kabul edebiliyoruz" diye konuştu.