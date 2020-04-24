Bungalovlarda corona önlemli tatil

DHA 24.04.2020 - 10:20
Coronavirüs günlerinde Olimpos'un bungalov evlerine, salgına karşı her türlü tedbir alınarak Antalya içinden müşteri kabul ediliyor. Olimpos'ta doğayla iç içe ve sosyal mesafe kurallarına uygun hizmet verilen bir otelin sahibi Alpaslan Ünsal, 12 ay açık olan tesiste, bu dönemde misafirlere hem kahvaltı, hem yemeklerin kişiye özel servis yapıldığını belirterek, "Bu şekilde teması da kesmiş oluyoruz. Genel alanları kullandırmıyoruz" dedi.
Tatili biten müşteri odadan çıktıktan sonra normal temizliğin yanı sıra, tüm odanın dezenfekte edildiğini anlatan Ünsal, "Tüm çarşaflar, camlar, yerler, duvarlar, kapı kolları bir önceki misafirin dokunduğu her yeri dezenfekte ediyoruz. Kendi evlerinde dört duvar içerisinde geçirecekleri karantina döneminde, buraya gelip doğa içinde kendi yaşam alanlarını oluşturabilirler. Antalya il sınırlarındaki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışındaki misafirleri kabul edebiliyoruz" diye konuştu.
Otel müdürü Emre Sağlam ise Olimpos ve Adrasan bölgesinde 186 tesis olduğunu belirterek, "Açık olan tesis sayısı iki elin parmağını geçmez. Bunlardan bir kısmı misafir almaya devam ediyor, bir kısmı da açık olmasına rağmen konaklama kabul etmiyor" dedi.
En büyük avantajlarının bungalov odalar olduğuna işaret eden Sağlam, "Bungalov odalar arasında minimum 5, maksimum 10'ar metre mesafe bulunuyor. Bir binada yaşadığınızda yan dairedeki komşunuzla aranızdaki mesafe de bu kadar. Yani kapınızdan çıktığınızda onunla karşılaşma riskiniz ne kadarsa, burada da karşılaşma riskiniz o" dedi.