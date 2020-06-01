Burası Afrika değil, Bitlis Güroymak

Bakanlığımız her sene tarımsal üretimdeki faaliyet kollarında verdiği primlerin yanı sıra manda yetiştiricilerine de prim desteği sağlamaktayız. Birincisi anaç manda yetiştirenlere manda başına 250 TL olmak üzere her sene aşağı yukarı 1 milyon TL’den fazla destekleme ödemesi yapmaktayız. Yine aynı şekilde bu anaç mandaların yavruları için de ayrıca destek olmaktadır. Bu desteğimiz geçen sene itibari ile birinci dönem 500 binin üstünde bir destekleme ödemesi yaptık. Bu desteği yılda iki defa yapıyoruz. ‘Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi’ kapsamında çiftçilerimize özelden elimizde ıslah amaçlı tuttuğumuz anaç mandalarına da ayrıca hayvan başına 850 TL destek veriyoruz. Geçen yıl itibari ile 2 milyon 700 bin TL destek ödemesi yapmışız” diye konuştu.