Burası Alp Dağları değil, Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi

"TAYİN İSTEMİYORUM"

Yüksekova Dedeler Köyü Okul Müdürü Alime Taşçı, 2015’te Yüksekova’ya geldiğini söyleyerek “Buralar ile ilgili kaygılarımız ve önyargılarımız vardı. Geldiğim andan itibaren kaygılarım, önyargılarım yıkıldı ve 6 yıldır Yüksekova’dayım. Tayin isteyebileceğim halde istemiyorum. ‘Hakkari’de kayak merkezi mi var?’ şeklinde yorumlar alıyorum. Evet, burada harika bir kayak pisti ve kayak merkezi var. Biz de hafta sonlarını burada değerlendiriyoruz" diye konuştu.