Burası İsviçre değil, Ordu Çambaşı Yaylası

Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bu yatırımlara imza attığı ifade edilen açıklamada, denize ve havaalanına en yakın olma özelliğine sahip olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezine 12 bungalov inşa edildiği kaydedildi.

Bungalovların kış aylarında kayak sporu yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: