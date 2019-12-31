Burası İsviçre değil, Ordu Çambaşı Yaylası

Ordu'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 bungalov yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'da yıl boyunca turizmin yaşanması ve özellikle kış turizminin canlandırılması adına önemli yatırımların devam ettiği belirtildi.
Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in bu yatırımlara imza attığı ifade edilen açıklamada, denize ve havaalanına en yakın olma özelliğine sahip olan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezine 12 bungalov inşa edildiği kaydedildi.
Bungalovların kış aylarında kayak sporu yapmak ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için hazır hale getirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Çambaşı Doğa Tesislerinde bulunan 12 bungalov, süit ve standart odalarıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek. Mevsim şartlarına uygun yalıtımla yapılan evler 57 metrekare dubleks ve 100 metrekare asma katlı olarak iki tip inşa edildi.
Çambaşı Doğa Tesisleri’nin hakim noktasında kayak yapanların kuş bakışı izlenebileceği yerde çam ağaçları arasında bulunan evler, klasik konaklama anlayışının dışında doğa ile iç içe, kış aylarında kayak sporu ile ilgilenenleri, yaz aylarında ise yeşilin tadını doya doya çıkartmak isteyenleri bekliyor.
Bir evde bulunması gereken tüm eşyaların bulunduğu bungalovlar vatandaşlara doğa ile iç içe konforlu konaklama imkanı sağlayacak"
Açıklamada, bungalovların fiyat tarifesine de yer verilerek, şunlar aktarıldı:
"Sezona hazır hale getirilen bungalovların standart odaları hafta içi 500, hafta sonu 600 lira, süit odaları ise hafta içi 600, hafta sonu 750 lira olarak belirlendi. Standart odalarda en fazla 5 kişi konaklayabilirken süit odalarda ise 4 kişi konaklayabilecek"
Çambaşı Yaylası'nda bulunan Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi’nin cazibesini arttıracaklarını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Kayak merkezinde 5 adet kayak pisti vardı, bu sayıyı 14’e, 5 kilometrelik pist uzunluğunu da tam 15 kilometreye çıkarıyoruz. Ayrıca acemi kayakçılar için 100 metre yürüyen bant projesi ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Mevcut konaklama kapasitesini arttırmak için 5 yıldızlı otelin temelini atmıştık. Otelin karkas inşaatı tamamlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bunun yanı sıra tesis içerisinde çam ağaçları arasında şömineli 12 adet bungalov yaptık. Çambaşı Yaylası’nı yaz ve kış aylarında önemli bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.