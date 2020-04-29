Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen yayla yolu

İHA - ntv.com.tr 29.04.2020 - 17:59 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 18:07
Bahar mevsiminin kendini göstermeye başladığı şu günlerde Antalya'da yaylalarda ise karla mücadele devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş’u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5-10 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.
2 bin metre rakımlı Gündoğmuş Söbüçimen ve 2 bin 500 metre rakımlı Akseki'nin Göktepe Yaylası’nın kış aylarında kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolunu Büyükşehir Belediyesi açıyor.
Ekipler, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için çalışma yapıyor.
Yer yer 5 ile 10 metre arası değişen kar birikintisi karşısında yoldan geçen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu da konuyla alakalı olarak twitter hesabından aşağıdaki paylaşımı yaptı:
"Burası Van Bahçesaray Kirapet geçiti değil, Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu"