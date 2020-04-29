Burası Van Bahçesaray değil, Antalya Söbüçimen yayla yolu

Bahar mevsiminin kendini göstermeye başladığı şu günlerde Antalya'da yaylalarda ise karla mücadele devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş’u 55 yaylaya bağlayan Söbüçimen Yayla yolunda boyu 5-10 metreyi bulan karlı yolları açarak Yörüklerin göç zamanına yetiştiriyor.