Burdur Gölü manzaralı 'mor şölen' ilgi görüyor

Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yaklaşık 1- 1,5 ay ziyarete açık kalacak 'lavanta angustifolia sevtopolis' (erkenci lavantalar) şu anda açmış durumda. Yaklaşık iki hafta sonra 'lavanta intermedia' dediğimiz görseli daha büyük lavantalarımız açacak.

İnsanlar pandemi sürecinde bunaldı ve doğa ile buluşmak, lavanta kokuları arasında daha iyi vakit geçirmek istiyorlar. Lavantanın hem dinlendirici hem rahatlatıcı kokusu yanında özellikle mor renkleriyle bir gün dahi olsa geçirebilmek insanları rahatlatıyor ve huzur veriyor" dedi.