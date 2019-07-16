Burdur'un dağlarında mor şölen (Rus turistlerin yeni adresi)

Türkiye'nin birçok ilinden binlerce ziyaretçinin fotoğraf çekimi için akın ettiği Akçaköy'deki lavanta bahçesine, bu yıl başta Ruslar olmak üzere yabancı turist ilgisi de arttı.

Türkiye'de Rus turistlerin en çok geldiği şehir olan Antalya'ya yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Akçaköy lavanta bahçesini, Antalya veya İstanbul'da ikamet Rusların yanı sıra, tatil için gelenler de ziyaret ediyor.