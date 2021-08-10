Burdur'un yeni turizm merkezi: Kremna Antik Kenti

KREMNA ANTİK KENTİ

Bucak İlçesine 10 km uzaklıkta Çamlık Köyü sınırları içerisinde yer alan Antik Kent, Aksu Vadisi’ne hâkim bir tepe üzerine Psidia'lılar tarafından kurulmuştur.

Önemli bir Psidia şehri olan Kremna'da ayakta kalan yapılar Roma Dönemi’ne aittir. Şehrin etrafı surlarla çevrilidir. Izgara planlı olarak kurulan kentin güney ve batıdan olmak üzere iki girişi vardır. Yapılan kazılarda çıkarılan büyük ve küçük Atena, Leto, Hygeia, Nemesis giyimli kadın, Apollon, Asklepios ve Herakles heykelleri Burdur Müzesi Kremna Salonu’nda sergilenmektedir.