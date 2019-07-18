Burdur'un antik güzelliği: Sagalassos Antik Kenti

Talloen, sözlerine şöyle devam etti:

"Sagalassos yüksekliğinden dolayı iyi korunmuş olarak günümüze geldi. Ondan dolayı burada restorasyon potansiyeli çok yüksek. Biz arkeologlar için bu çok büyük fırsat. Sagalassos'un son günlerini gün yüzüne çıkarabiliyoruz. Burada binaları neredeyse bütün olarak buluyoruz ve onları tekrardan ayağa kaldırıyoruz. Bu yapılara iki önemli çeşmeyi örnek gösterebilirim. Biri dorik bir çeşme, hala dağdan çıkan su akıyor. Bunun yanında yukarı agoradaki görkemli Antoninler Çeşmesi var. Yüzde 85 orijinal taşlarını bulduk. 2010'da restorasyonun ardından ziyarete açıldı. Onların dışında büyük bir hamam ve birçok tapınak var. Meydanlarımızda da birçok onursal anıtımız var. Bu bakımdan Sagalassos biraz özel çünkü böyle bir potansiyel her yerde yok"