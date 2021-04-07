Bursa'da 2 bin yıl ayakta kalan kale keşfedilmeyi bekliyor

Köylerinde bulunan kalenin onarılmasını beklediklerini ifade eden Kestelek Köyü muhtarı Kemal Doğru, "Kalenin geçmişi 2 bin yıl öncesine dayanıyor. Kalenin Bizanslılar devrinde yapıldığı söyleniyor. Kalenin batı burcu ve surları 2 bin yıldır ayakta duruyor. Kale yaklaşık 30 dönümlük bir alanı kaplıyor. Kalenin bulunduğu nokta bir çok yere hakim. Bu kale restore edilirse bölgemiz ve Bursa'ya önemli katkı sağlar, çok sayıda turist burayı görmeye gelir. Yetkililerden kalenin restore edilmesini istiyoruz" dedi.