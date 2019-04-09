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Bursa'da 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık'a turist akını (Bursa gezilecek yerler)

İHA

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Uludağ’ın eteklerindeki 700 yıllık Osmanlı köyü Cumalıkızık, havaların ısınmasıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

  • 1

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler

    Cumalıkızık; tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile bütünlüğü koruyabilmiş, geleneksel sokak dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla Osmanlı'nın kırsal yaşam tarzını bugün de sürdüren ender örneklerden biri olarak gösteriliyor. 

  • 2

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
    Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve tarihi dokusuna zarar verilmeden yapılan çalışmalarla turizme kazandırılan Cumalıkızık’a gelen turistler, tarihi yapıları görmenin yanı sıra yöresel lezzetlerin de tadına bakıyor.
  • 3

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
    Tarihi evlerin önlerinde kurulan stantlardan alışveriş yapan ziyaretçiler, doğallığını kaybetmemiş evlerde köy kahvaltısının yanı sıra gözleme yiyip, çay içerek yorgunluk atıyor.
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    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
    700 yıllık tarihi dokusu olan köyün hâlâ ayakta kalabilen simgesel ögeleri ise Cumalıkızık Köy Müzesi'nde sergileniyor.
  • 5

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
  • 6

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
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    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
  • 8

    cumalıkızık, osmanlı köyleri, bursa gezilecek yerler
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