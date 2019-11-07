Bursa'da doğayla baş başa tatil: Uludağ Orman Köşkleri

Uludağ'daki normal otellerden farklı çalışıyoruz. İnsanlar sadece kayak yapmaya gelseler bile bizde konaklayıp teleferikle kolayca o bölgelere çıkabilirler. İkinci bölgeye 4 kilometre uzaklıktayız. Burada konaklayanlar sürekli bizi tercih eden insanlar. Onlar için burası ikinci ev gibi. Huzurlu aile ortamı var. Bizim reklamımızı konaklayanlar yapıyor."