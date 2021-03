Bursa'da izole tatilin adresi Uludağ Orman Köşkleri! İstanbul'a sadece 2.5 saat uzaklıkta

Özellikle izole tatil yapmak isteyenleri orman köşklerine beklediklerini aktaran Türk, şöyle konuştu:

"Orman köşklerinde evinizde ne varsa o var. Misafirler gelirken sadece yemeklerini getiriyorlar. Genelde aileler tercih ediyor. Şu an evlerimiz dolu. Son bir yıldır orman içerisindeki yapılanmalar daha fazla tercih ediliyor. Kayak merkezinin de olmasının nedeniyle tercih ediliyor. Bireysel tatil arayanların yeri burası. İçerisinde her türlü hijyen anlamında tedbirler alınmış durumda. Misafirler ayrıldıktan sonra temizlik anlamında her şeyi yapıyoruz. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu evler Uludağ'da 6-7 yılı geçti ama tarihin en dolu zamanını geçiriyor. Daha sakin bir ortam burası. Kayak merkezine yürüme mesafesinde, 700 metre ileride kayak yapılabiliyor. Burada konaklayanlar sürekli bizi tercih eden insanlar. Onlar için burası ikinci ev gibi. Huzurlu aile ortamı var"