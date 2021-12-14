Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu

Bursa'da bin 200 rakımlı yaylada bulunan bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden rezervasyonları doldurdu.

Haberler - İHA 14.12.2021 - 15:59

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 1

'da Türkiye'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 2

Yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 3

Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi. 

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 4

Yaylada konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere büyük rağbet gösteriyor. 

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 5

Bu yaylada 23 adet bungalov ev bulunuyor.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 6

3 AY ÖNCESİNDEN DOLDU

Yayladaki bungalov evlerde yılbaşını geçirmek isteyenler 3 ay öncesinden rezervasyonları doldurdu.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 7

Bungalov evlerin gecelik fiyatları 400 ila bin lira arasında değişiyor. Keles Belediyesi'nin işlettiği evler büyük ilgi görüyor.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 8

Yayladaki bungalov evlerin talep gördüğünü ifade eden Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, "Kocayayla'ya gelenler burada piknik ve gezinti yapıyorlar. Yürüyüş yapıp manzarayı seyrediyorlar. Talepler çok fazla. Tabiat harikası yayla herkesi cezbediyor" dedi.

Bursa'da bungalov evlerin yılbaşı rezervasyonları aylar öncesinden doldu - 9

SEYAHAT HABERLERİ

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