Bursa'nın en tatlı müzesi: 8 ton çikolata kullanıldı (Bursa Çikolata Müzesi)

Kırımlı, çikolatanın kil gibi kullanılarak değişik eserler yapılabileceğini belirtti.

Kilin tersine, bir gıda ürünü olan çikolatanın bozulabildiğini kaydeden Kırımlı, "Özellikle çikolatayı bozulmadan tutmak işin sırrı. Biz de bunu muhafaza etmek için aylık bakımlar yapıyoruz ve içeride iklimlendirme tertibatı kuruyoruz. 'Sıcakta erimiyor mu?' diye soruyorlar. Aslında çikolatayı bozan sıcaklık değil, nemdir. Nemi ve ısıyı kontrol altında tutarsanız ve düzenli bakımını da yaparsanız çikolata çimentodan daha sağlam olur. Çikolatadan köprü yapıp üzerinden insanları yürütebilirsiniz" diye konuştu.