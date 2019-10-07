Büyük Çamlıca Camii hakkında bilmeniz gerekenler

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Büyük Çamlıca Camii'ni 7 Mart'taki Regaip Kandili'nde sabah namazında 50 bin kişi ile buluşturduklarını, bu kadar sayıdaki kişiyle de 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışı yaptıklarını söyledi.

Büyük Çamlıca Camii'nin sadece bir cami değil, modern anlamda bir kompleks, geleneksel manada da külliye olarak tasarlandığını ifade eden Külünk, külliyenin müze dışındaki bütün unsurlarının faaliyete geçtiğini belirtti.