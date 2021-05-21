Büyük küçük demeden herkesin gezmesi gereken bir yer: İstanbul Oyuncak Müzesi

Akın, 2005'te özel müzelerin sayılarının az olduğunu, onların da büyük şirket ve vakıflar tarafından kurulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir şairin müze kurma fikri bana bile hayal geldi. Ama tabii ki inandım. Müzenin binası Sunay'ın ailesine ait. O nedenle bu bizim için büyük bir avantajdı. Ailesini de ikna ettikten sonra ki, müze kurma fikrinden sonra bir de çevrenizdekileri ikna etme süreci başlıyor. Müzeyi burada 2005 yılında hayata geçirdik. Müzeyi kurduğunuzda hep şunu düşündük: Bizim çocukluğumuzda müzeler gerçekten çok sıkıcı mekanlardı. Müzeye gitmek okul gezilerinin içine sıkıştırılmış anlardan ibaretti. 40-50 kişilik sınıflar halinde bir odaya girer ve neye baktığımızı anlamadan diğer kapısından çıkardık. Gerçekten çok sıkılırdık. Daha sonra yurt dışındaki diğer müze örneklerini gördüğümüzde müzeciliğin gerçekte böyle olmadığını, mutlaka ziyaretçiyle iletişim halinde olması gerektiğini ve yaşayan mekanlar olması gerektiğini düşündük ve müzeyi kurgularken de hep buna özen gösterdik. Bu nedenle Sunay, sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan'la çalıştı"