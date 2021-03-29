Büyük Türk filozofu Farabi'nin şehri: Otrar

"SANATÇILAR TARAFINDAN KULLANILAN YÜZ MASKESİ BULUNDU"

Arkeolog Akılbek, "Kazı çalışmalarında, altından yapılmış parfüm kutuu ve çok sayıda altın para çıkarılıyor. Bizi şaşırtan bulgular da bunlar. Örneğin satranç taşı, sanatçılar tarafından kullanılan yüz maskesi... O dönemde, burada çeşitki konser ve tiyatro programlarının yapıldığını düşünüyoruz" dedi.