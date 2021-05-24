Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü

Dernek başkanı Serdar Gükçe, "Derneğimiz sadece rafting değil doğa sporları dağcılık ve bisiklet turları düzenliyor. Bu yıl inşallah bir çok projemiz var. Pandemi nedeniyle faaliyetlerimize ara vermiştik. Ancak çok şükür aldığımız izinlerle bölge genelinde keşfedilmemiş bölgelere gidiyoruz. İnşallah ilçemizi ve ilimizi Avrupa ülkelerine tanıtacağız. Ve bunun için Avrupa’da olacağız" diye konuştu.