Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü

Şırnak’ta sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kış aylarında buz tutan Çaylan Gölü çözülmeye başladı. Bölgenin en yüksek yerinde bulunan göle, rafting, dağcılık ve bisiklet turları düzenleniyor.

İHA 24.05.2021 - 09:43

Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 1
Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde bulunan Çalyan gölü, konumu itibariyle bölgenin en yüksek yerinde bulunuyor.
Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 2
Yüksek rakımda bulunan göl, kış aylarında buz pistine dönüyor. Sert geçen kışın ardından sıcakların kendini göstermesi ile buz pistine dönen gölde çözülmeler başladı.
Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 3
Star Cin adında bir vatandaş arkadaşlarıyla beraber gittiği yaylada fotoğraf çektiğini söyledi.
Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 4
Cin, "Yıllardır buraya geliyoruz, bu yıl erken geldik. Eşsiz bir manzara var burada" dedi.
Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 5
Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri de doğaseverleri Beytüşşebap'a davet etti.
Buz pistine dönmüştü: Sıcak havalar dev gölü çözdü - 6
Dernek başkanı Serdar Gükçe, "Derneğimiz sadece rafting değil doğa sporları dağcılık ve bisiklet turları düzenliyor. Bu yıl inşallah bir çok projemiz var. Pandemi nedeniyle faaliyetlerimize ara vermiştik. Ancak çok şükür aldığımız izinlerle bölge genelinde keşfedilmemiş bölgelere gidiyoruz. İnşallah ilçemizi ve ilimizi Avrupa ülkelerine tanıtacağız. Ve bunun için Avrupa’da olacağız" diye konuştu.

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