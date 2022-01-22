Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Haberler - İHA 22.01.2022 - 08:00

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 1

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 2

Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 3

Çağlayan’ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, bol bol fotoğrafını çekme imkânı buldu.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 4

Şelaleye sınıfça hafta sonu gezisi yapan öğrencilerinden Nazlı Yar Bayram, “Şu an sınıfça Çağlayan gezisine geldik. Her yer buz tutmuş durumda. Çünkü çok soğuk. Burası kışın ayrı güzel, yazın ayrı güzel” dedi.

Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 5
Buz tutan Girlevik Şelalesi'nde 2 metrelik buz sarkıtları oluştu - 6

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