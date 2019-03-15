Çanakkale Boğazı'nın batık gemileri dalış turizmine kazandırılıyor

Bu yönde hem yurt içinden hem de özellikle yurt dışından büyük bir talep olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şunları anlattı:

"Çanakkale Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile ortak olarak batık gemilerin dalış turizmine açılması yönünde bir çalışmamız var. Bu anlamda Majestik batığı çok büyük talep görüyor. Biz de Majestik batığına dalış turizminin sağlanması imkanı verilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Epey bir mesafe kat ettik. Sonuçlar ortaya çıktıkça, daha doğru bir ifade ile bu süreç sona erince inşallah Majestik batığı da dalış turizmine açılmış olacak. Biz de bu anlamda buraya daha çok ziyaretçiyi çekme noktasında büyük bir aşama kaydetmiş olacağız. Majestik batığının orjiinal ismi 'HMS Majestic.' İngiliz kraliyet donanmasına bağlı bu zırhlı 1915'te, bir Alman denizaltısı tarafından torpillenerek Çanakkale açıklarında batırıldı. Şu anda dalışa uygun bir derinlik olan 20 metrede bulunuyor"