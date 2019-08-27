Cancun'a gitmek için 10 sebep (Meksika Cancun pratik tatil rehberi)
ntv.com.tr
Latin Amerika'nın gözde tatil beldelerinden Cancun, beyaz kumları ve akvaryum gibi sahillerinin yanı sıra Maya uygarlığına uzanan tarihi ile öne çıkıyor. Meksika'ya internetten kolayca e-vize alabilir THY'nin yeni başlayan direkt uçuşları ile ulaşabilirsiniz. NTV ekran yüzlerinden Seda Öğretir, Cancun'a gitmek için 10 sebebi yazdı.
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1- MAYALARIN İZİNİ SÜRÜN
Mayaların yaşadığı topraklarda onlardan kalan eşsiz eserleri görebilirsiniz. Bilhassa görülmesi gereken yerler arasında Chichen Itza var. Çünkü dünyanın yeni yedi harikasından biri. Tulum’da da yine Mayalara ait tarihi eserler mevcut.
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2- GÜNEŞİN DOĞUŞU VE BATIŞINI İZLEYİN
Okyanusu görür görmez gün doğumu ve batımını kaçırmamam gerek diye düşündüm. Daha ilk gün dalgaların hiç kesilmeyen sesine, gecenin sabaha kavuştuğu saatlerdeki büyüleyici renkleri ekledim. Görsel ve işitsel lezzetlerin ahengine inanamayacaksınız!
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3- BEMBEYAZ EŞSİZ KUMSALLAR
Sonsuza dek uzanıyormuş izlenimi veren beyaz kumlu plajlar güneşlenenler, okyanus dalgalarıyla oynayanlar hatta meditasyon yapanlarla dolu..
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4- VAHŞİ DOĞASI
Daha önce görmediğiniz türde hayvanların ve bitki örtüsünün arasında macera dolu bir yolculuk yapılabilir. Rehberimiz Alfonso bizi böyle bir tura çıkarmadan bazı uyarılar yaptı. Yürüyüş boyunca boy boy iguanaların dışında yılanlar ve koatilerle de karşılaşabileceğimizi söyleyip sağ elindeki eksik parmağını gösterdi. Bir tür rakun olan koati ısırınca enfeksiyon sonucu o hale gelmiş. Bu bilgileri aldıktan sonra gözlerimizi dört açarak yürümeye başladık. Rehberin durup bilgi verdiği sırada bir palmiye dalının rüzgarın etkisiyle sırtıma dokunmasıyla çığlıklar atarak sıçramam bir oldu. Hem kendim korktum hem çevremi korkutup güldürdüm. Daha sonra o anı hatırladıkça pek eğlendim.
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5- CENOTELER
Doğal dev kuyular ya da içi su dolu mağaralar da denebilir. Tatlı suyla dolu bu doğal oluşumlarda hem yüzülüyor hem de dalış yapılıyor.. Ben yüzmedim ve dalmadım ama bitki örtüsünün sarmaladığı hatta suya karıştığı bu serin mağaralarda oturup etrafı izlemek bile yeterince mistik. Ayrılmak istemiyorsunuz..
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6- SU ALTI HEYKEL MÜZESİ (MUSA)
Denizde gerçek boyutlu insan figürleri düşünün. Hem de nerdeyse 450 tane.. Ve çevrelerinde özgürce dolaşabildiğinizi hayal edin. Bir filmin içinde değil dünyanın en büyük su altı müzelerinden birindesiniz.. Bildiğimiz müzelerden çok farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için eşsiz bir fırsat olduğu kesin..
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7- BAHARATLI MEKSİKA MUTFAĞI
Harika et yemekleri ve tacolara hazır olun. Sosları acı oranına göre sıra sıra servis ediyorlar. Ben riske girmeyerek orta acılı olanından başladım, sonra en acılı olanını denedim. Bana göre dayanılamayacak kadar acı değildi. Ama masadaki yeşil biberi ısıranların tepkileri yüzünden onu denemedim bile..
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8- MACERA PARKLARI
Cancun’da birçok macera parkı var. Olağanüstü bitki örtüsü içinde zipline yapabilir, atv’lere binebilir yada offroad yapabilirsiniz.
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9- OTELLER VE GECE HAYATI
Cancun’da birinci sınıf oteller, dev tesisler, büyük alışveriş merkezleri ve meraklılar için müziğin caddelere taştığı hayli renkli gece kulupleri var..
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10- THY İLE DİREKT UÇUŞ
Türk Hava Yolları İstanbul'dan Mexico City'e direkt uçuşlara başladı. İstanbul'dan 15 saat 15 dakikalık uçuşla Mexico City'e gidiliyor. Uçaktan inilmeden Cancun'a devam edililiyor. Bu hat THY'nin en uzun uçuş rotası.