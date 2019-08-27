Cancun'a gitmek için 10 sebep (Meksika Cancun pratik tatil rehberi)

4- VAHŞİ DOĞASI

Daha önce görmediğiniz türde hayvanların ve bitki örtüsünün arasında macera dolu bir yolculuk yapılabilir. Rehberimiz Alfonso bizi böyle bir tura çıkarmadan bazı uyarılar yaptı. Yürüyüş boyunca boy boy iguanaların dışında yılanlar ve koatilerle de karşılaşabileceğimizi söyleyip sağ elindeki eksik parmağını gösterdi. Bir tür rakun olan koati ısırınca enfeksiyon sonucu o hale gelmiş. Bu bilgileri aldıktan sonra gözlerimizi dört açarak yürümeye başladık. Rehberin durup bilgi verdiği sırada bir palmiye dalının rüzgarın etkisiyle sırtıma dokunmasıyla çığlıklar atarak sıçramam bir oldu. Hem kendim korktum hem çevremi korkutup güldürdüm. Daha sonra o anı hatırladıkça pek eğlendim.