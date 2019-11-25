Çektiği büyüleyici fotoğraflarla Türkiye'yi tanıtıyor (Show Me Turkey projesi)

Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, 'Show me Turkey' (Bana Türkiye'yi göster) adını verdiği projesi ile Türkiye'nin az bilinen güzelliklerini kayıt altına alarak dünyaya tanıtıyor.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Fotoğraf ve video sanatçısı aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Halil Bekar, 'Show me Turkey' adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile büyüleyici görüntüler kaydetti. 

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

İngilizce olarak seslendirdiği videoları kurgulayan Bekar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda binlerce kişiye ulaşmayı başardı.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Bekar bugüne kadar Afyonkarahisar, Trabzon, Nevşehir, Artvin, Niğde gibi Anadolu'nun birçok şehrini gezip belgesel tadında görüntüler çekerek kurguladı.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

"ELİMDEN GELDİĞİNCE ÜLKEMİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM"

Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesi yaklaşık bir yıldır var. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi  dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık. Ben zaten hali hazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi.

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Şehirleri tanıtırken  en büyük kıstasım doğru zamanda doğru şehirde olmak. Daha az bilinen ama potansiyeli yüksek yerlere de gitmeye özen gösteriyorum. Favori bir yerim yok, Türkiye'de o kadar güzel yerler var ki" dedi

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Kargı - Burdur

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Dalyan - Muğla

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Tahpur Yaylası - Rize

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Varda Köprüsü - Adana

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Mardin

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Zilkale - Rize

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Karagöl - Artvin

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Hürmetçi Sazlığı - Kayseri

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Azdavay Çatak Kanyonu - Kastamonu

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Aksaray

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Kapadokya

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Ovit Yedigöller - Rize

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Çay tarlası - Rize

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Gölcük - Bolu

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

Kapadokya

halil bekar, show me turkey, bana türkiyeyi göster, türkiye fotoğrafları

İstanbul

Fotoğraf kaynak: instagram.com/showmeturkey

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