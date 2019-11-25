Çektiği büyüleyici fotoğraflarla Türkiye'yi tanıtıyor (Show Me Turkey projesi)

"ELİMDEN GELDİĞİNCE ÜLKEMİ DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM"

Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesi yaklaşık bir yıldır var. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek. Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum.