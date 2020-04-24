Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor (Show Me Turkey projesi)

Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesinin birincisinin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci projeyi de yaklaşık 1 yılda tamamladım. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek.