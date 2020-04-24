Çektiği güzel görüntülerle Türkiye'yi tanıtıyor (Show Me Turkey projesi)

İHA 24.04.2020 - 16:34
Fotoğraf ve video sanatçısı, aynı zamanda da gezgin olan Halil Bekar hobi olarak başladığı işini projeye çevirdi. Halil Bekar, 'Show me Turkey' (Bana Türkiye'yi göster) adını verdiği projeyle Türkiye'de az bilinen ancak turizm potansiyeli yüksek yerlere giderek, kamera ve drone ile etkileyici görüntüler kaydetti.
Halil Bekar, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için yola çıktığını söyledi. Bu konuda 'Show me Turkey' projesi ile elinden geleni yaptığını ifade eden Bekar, "Bana Türkiye'yi Göster projesinin birincisinin çekimleri yaklaşık 2 yıl sürdü. İkinci projeyi de yaklaşık 1 yılda tamamladım. Bu proje ile beraber amacım Türkiye'yi dünyaya hak ettiği şekilde göstermek.
Kendimizi ne kadar iyi ifade edebilirsek o kadar iyi anlaşılabileceğimizi düşünüyorum. Ben de bu yolda elimden geldiğince ülkemi dünyaya tanıtmak istiyorum. Bu proje dahilinde çeşitli illere gittik, çok güzel görüntüler aldık.
Ben zaten halihazırda fotoğraf ve videolar çekiyordum. Ama bunu nasıl proje haline getirebilirim, ülkeme fayda sağlayabilirim derdindeydim. Böyle bir proje aklıma geldi.