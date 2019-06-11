Çernobil'i ziyaret etmek ne kadar güvenli? (Çernobil turizmi)

American Cancer Society kurumunun bilgilerine göre ABD'de yaşayan bir vatandaşın yılda ortalama olarak 3 milisievert doz radyasyona maruz kaldığı belirtiliyor ve bu dozun güvenli kabul edilebilecek limitler içerisinde olduğu söyleniyor.

Tıbbi görüntüleme yöntemleri ise 1 mSv biriminden 20 mSv birimine kadar radyasyon yayabiliyor. 50 mSv ile 200 mSv arasındaki radyasyon dozları organizmalarda çeşitli kromozomal hasarlara sebep olabiliyor. Ciddi radyasyon hasarı ise 2.000 mSv'nin üzerinde başlıyor ve 10.000 mSv ve üzerindeki radyasyon düzeylerine birkaç gün maruz kalmak ölüme yol açıyor.