Çeşme turizmi salgına rağmen rekora koşuyor

Demir, "Bu sezon Çeşme turizmi tarih yazdı. Salgını bu yıl telafi ettik gibi. Geçen yılın da kayıplarını sezonu uzatarak kazanacağız diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Yerli turistle özdeşleştirilen Çeşme'ye yabancı ilgisinin de dikkat çekici olduğunu kaydeden Demir, bunun dolulukların eylül ayı ortasına kadar süreceğini gösterdiğini aktardı.