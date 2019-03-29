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Çiçeklerin peşinde rengarenk ilkbahar gezi rotaları

Bahar güneşi sıcak yüzünü bulutların ardından çıkardı, onu takiben ağaçların kuru dallarında tomurcuklar göründü, toprakta bitkiler yeşermeye başladı… Doğanın en hareketli, en renkli mevsimi ilkbahar başlıyor. Artık nereye bakarsak bakalım canlanan doğanın bize sunduğu bir güzellikle karşı karşıya geleceğiz. Brandlifemag.com içimizde uyanan ilkbahar sevincini katlamak için en güzel çiçek tarlalarından tablo gibi görüntüleri ve bu manzaraları nerelerde canlı olarak görebileceğinize dair bir rengarenk bir seyahat listesi derledi...

  • 1

    LALE, HOLLANDA

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Her bahar gökkuşağının her renginden çeşit çeşit çiçeklerden oluşan bir okyanusa dönüşen Hollanda’da mutlaka görülmesi gereken çiçekler kuşkusuz ülkenin simgesi olan laleler.

  • 2

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Nisan ortasından Mayıs’ın ilk haftasına kadar çiçek açan laleler, Avrupa’nın en büyük çiçek bahçesi olan, Lisse şehrindeki Keukenhof parkında görülebilir.
  • 3

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Elbette dilerseniz bir trene ya da bisiklete atlayıp Amsterdam veya Rotterdam’ın biraz dışına çıkarak da lale tarlalarının muhteşem manzaralarını görebilirsiniz.
  • 4

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Tabii ki laleler sadece Hollanda’yı değil, İstanbul’u da renklendiriyor; her yıl Nisan ayında Emirgan Korusu başta olmak üzere şehrin birçok noktası lalelerle süsleniyor.
  • 5

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
  • 6

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
  • 7

    KİRAZ AĞAÇLARI, JAPONYA

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Her bahar Japonya’nın dört bir tarafı, beyaza çalan pembe çiçeklerin ağaç dallarını bir bulut gibi kapladığı, fonda antik tapınakların ya da modern gökdelenlerin bulunduğu bir kartpostala dönüşüyor.

  • 8

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Özellikle Kyoto ve Tokyo’da görülmeye değer bir hal alan kiraz ağacı ya da Japonca’daki adıyla ‘Sakura’ çiçekleri Mart’la Mayıs arasında açıyor.
  • 9

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Japonlar kiraz çiçeklerini o kadar seviyor ki, onlara bakmaktan aldıkları keyfi betimleyen özel bir kelime bile var dillerinde: Hanami.
  • 10

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Türkiye sınırları dışına çıkmadan da hanami’yi deneyimleyebilirsiniz.
  • 11

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Kirazın birçok cinsi ülkemizde de yetiştirildiği için sakura çiçeklerini İzmir, Tekirdağ ya da Konya’daki bahçelerde görebilirsiniz.
  • 12

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
  • 13

    GÜL, BULGARİSTAN

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Komşumuz Bulgaristan’ın Gül Vadisi ya da asıl isimleriyle Karlovo ve Kazanlak gül tarlaları Mayıs sonundan başlayarak renkleniyor.

  • 14

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Katmer katmer yapraklarını ziyaretçilere sunan güller yalnızca güzel görünmekle kalmıyor, Bulgaristan’da gül yağından birçok kozmetik ürünü de üretiliyor.

  • 15

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Her yıl düzenlenen festivalde rengarenk geleneksel giysilerini giyen yerli halk gül topluyor; sokaklarda eğlenceler ve yarışmalar düzenleniyor.

  • 16

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Türkiye’nin gül bahçesi Isparta da gülleri görmek için ideal bir destinasyon. 

  • 17

    AYÇİÇEĞİ, İTALYA

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Sarı ve yeşilin en canlı tonlarını uçsuz bucaksız tarlalarda sergileyen ayçiçekleri, güneşin yeryüzüne inmiş bir parçası gibi adeta. 

  • 18

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Yaz mevsiminin başından Temmuz ortasına kadar, İtalya’nın şiirsel güzelliğe sahip bölgesi Toskana’yı kaplayan ayçiçekleri, üzüm bağları, taş evler ve masmavi gökyüzüyle göz alıcı bir kontrast oluşturuyor.
  • 19

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Toskana’da ayçiçeklerini görmenin en güzel yolu bir araba kiralayıp bölgenin muhteşen panoromaları eşliğinde bir yolculuğa çıkmak.
  • 20

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Bu yolculuğun bir benzerini yazın açan ayçiçekleriyle daha da güzelleşen Trakya bölgesinde de yapabilirsiniz.
  • 21

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
  • 22

    LAVANTA, FRANSA

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Fransa’nın Provence bölgesi Marsilya’dan başlayıp batıya doğru çıkan, Ortaçağ’dan kalma minik kasabalarla süslü tablo gibi bir bölge.

  • 23

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Zaten Cezanne, Van Gogh gibi birçok ressama da ilham vermiş bir yer burası.
  • 24

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları

    Provence’in en güzel mevsimiyse mis kokan lavanta çiçeklerinin tarlaları eflatun bir halı gibi kapladığı Temmuz ve Ağustos ayları.

  • 25

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Provence bölgesini gezmenin en ideal yöntemi Toskana’yla aynı, bir araba kiralayın ve kasabalara, yerel restoranlara, tarlalara uğrayarak gezinin tadını tam anlamıyla çıkarın.
  • 26

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
    Türkiye'nin lavanta cenneti ise, Isparta’nın Kuyucak Köyü, diğer adıyla ‘Lavanta Kokulu Köy’. Burada da lavanta tarlalarının güzelliğini görebilir lavantadan yapılmış özel ürünlerden satın alabilirsiniz.
  • 27

    Ayçiçeği, Bulgaristan, Çiçek tarlaları, çiçeklerin peşinde, Fransa, gül, ilkbahar seyahat rotaları, japonya, kiraz çiçeği, lale, lavanta, provence, sakura, toskana, yaz seyahat rotaları
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