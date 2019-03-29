Çiçeklerin peşinde rengarenk ilkbahar gezi rotaları

1 LALE, HOLLANDA Her bahar gökkuşağının her renginden çeşit çeşit çiçeklerden oluşan bir okyanusa dönüşen Hollanda’da mutlaka görülmesi gereken çiçekler kuşkusuz ülkenin simgesi olan laleler.

2 Nisan ortasından Mayıs’ın ilk haftasına kadar çiçek açan laleler, Avrupa’nın en büyük çiçek bahçesi olan, Lisse şehrindeki Keukenhof parkında görülebilir.

3 Elbette dilerseniz bir trene ya da bisiklete atlayıp Amsterdam veya Rotterdam’ın biraz dışına çıkarak da lale tarlalarının muhteşem manzaralarını görebilirsiniz.

4 Tabii ki laleler sadece Hollanda’yı değil, İstanbul’u da renklendiriyor; her yıl Nisan ayında Emirgan Korusu başta olmak üzere şehrin birçok noktası lalelerle süsleniyor.

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7 KİRAZ AĞAÇLARI, JAPONYA Her bahar Japonya’nın dört bir tarafı, beyaza çalan pembe çiçeklerin ağaç dallarını bir bulut gibi kapladığı, fonda antik tapınakların ya da modern gökdelenlerin bulunduğu bir kartpostala dönüşüyor.

8 Özellikle Kyoto ve Tokyo’da görülmeye değer bir hal alan kiraz ağacı ya da Japonca’daki adıyla ‘Sakura’ çiçekleri Mart’la Mayıs arasında açıyor.

9 Japonlar kiraz çiçeklerini o kadar seviyor ki, onlara bakmaktan aldıkları keyfi betimleyen özel bir kelime bile var dillerinde: Hanami.

10 Türkiye sınırları dışına çıkmadan da hanami’yi deneyimleyebilirsiniz.

11 Kirazın birçok cinsi ülkemizde de yetiştirildiği için sakura çiçeklerini İzmir, Tekirdağ ya da Konya’daki bahçelerde görebilirsiniz.

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13 GÜL, BULGARİSTAN Komşumuz Bulgaristan’ın Gül Vadisi ya da asıl isimleriyle Karlovo ve Kazanlak gül tarlaları Mayıs sonundan başlayarak renkleniyor.

14 Katmer katmer yapraklarını ziyaretçilere sunan güller yalnızca güzel görünmekle kalmıyor, Bulgaristan’da gül yağından birçok kozmetik ürünü de üretiliyor.

15 Her yıl düzenlenen festivalde rengarenk geleneksel giysilerini giyen yerli halk gül topluyor; sokaklarda eğlenceler ve yarışmalar düzenleniyor.

16 Türkiye’nin gül bahçesi Isparta da gülleri görmek için ideal bir destinasyon.

17 AYÇİÇEĞİ, İTALYA Sarı ve yeşilin en canlı tonlarını uçsuz bucaksız tarlalarda sergileyen ayçiçekleri, güneşin yeryüzüne inmiş bir parçası gibi adeta.

18 Yaz mevsiminin başından Temmuz ortasına kadar, İtalya’nın şiirsel güzelliğe sahip bölgesi Toskana’yı kaplayan ayçiçekleri, üzüm bağları, taş evler ve masmavi gökyüzüyle göz alıcı bir kontrast oluşturuyor.

19 Toskana’da ayçiçeklerini görmenin en güzel yolu bir araba kiralayıp bölgenin muhteşen panoromaları eşliğinde bir yolculuğa çıkmak.

20 Bu yolculuğun bir benzerini yazın açan ayçiçekleriyle daha da güzelleşen Trakya bölgesinde de yapabilirsiniz.

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22 LAVANTA, FRANSA Fransa’nın Provence bölgesi Marsilya’dan başlayıp batıya doğru çıkan, Ortaçağ’dan kalma minik kasabalarla süslü tablo gibi bir bölge.

23 Zaten Cezanne, Van Gogh gibi birçok ressama da ilham vermiş bir yer burası.

24 Provence’in en güzel mevsimiyse mis kokan lavanta çiçeklerinin tarlaları eflatun bir halı gibi kapladığı Temmuz ve Ağustos ayları.

25 Provence bölgesini gezmenin en ideal yöntemi Toskana’yla aynı, bir araba kiralayın ve kasabalara, yerel restoranlara, tarlalara uğrayarak gezinin tadını tam anlamıyla çıkarın.

26 Türkiye'nin lavanta cenneti ise, Isparta’nın Kuyucak Köyü, diğer adıyla ‘Lavanta Kokulu Köy’. Burada da lavanta tarlalarının güzelliğini görebilir lavantadan yapılmış özel ürünlerden satın alabilirsiniz.