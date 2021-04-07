Çıldır Gölü'nde 'atlı kızak' keyfi Nisan ayında da devam ediyor

DHA 07.04.2021 - 12:44
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan ve Kars sınırlarında kalan Çıldır Gölü, doğal yapısı ve güzelliği ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanında, kışın buz tutan yüzeyi hala çözülmediği için atlı kızaklarla yapılan turlar yoğun ilgi görüyor. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, göl üzerinde ve çevresinde atlı kızaklarla gezdiriliyor. Turistleri söylediği türküler eşliğinde gezdiren Ozan Karataş, geçimini de bu işten sağlıyor.