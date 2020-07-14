Çıldır Gölü'nde kışın atlı kızak, yazın tekne turu

AMAÇ DÖRT MEVSİM BÖLGEYE TURİST ÇEKMEK

Taş, gölün tekneler sayesinde kışın olduğu gibi yazın da turistlere hizmet vereceğini anlatarak, amaçlarının dört mevsim turizm yaparak bölgeye daha çok insan çekmek olduğunu dile getirdi.

Bölge halkının desteğiyle Çıldır Gölü'nde bunu başaracaklarına inandıklarını anlatan Taş, "Bu ve benzeri yapacağımız çalışmalarla Çıldır Gölü'nde kışın yaşanan hareketlilik yazın da yaşanmış olacak. Göle yazın da yerli ve yabancı turist çekmek istiyoruz. Ne kadar insanı çekersek bölgeye ve turizme o kadar fayda sağlamış olacağız. Bu konuda ümidimiz var çünkü elimizde önemli bir değer, önemli bir potansiyel mevcut" diye konuştu.