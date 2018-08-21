Çılgın partilerden fazlasını vadeden yer: Ibiza (Ibiza gezi rehberi)

1 Bu yaz yeni yerler keşfetmek ve yeni insanlar tanımak istiyorsanız, Akdeniz’deki Balear Adaları’nda bulunan, İspanya’ya bağlı Ibiza sizin için mükemmel bir seçenek olabilir.

2 Plaj partileri ve dünyaca ünlü gece kulüpleriyle ünlü bu cennet adanın tadını çıkarırken sadece çılgın gece hayatı değil, bembeyaz evleri, doğası, mükemmel plajları, birbirinden güzel ve sevimli şehirleri de hafızanızda unutulmaz anılar bırakacak.

3 Jet sosyetenin de tercihi, dünyanın en özel adalarından biri olan Ibiza’da muhteşem bir tatil geçirmek için mutlaka uğramanız mekanlara göz atmaya ne dersiniz?

4 Ibiza Adası’nın güneybatı sahilinde bulunan ve kayalıklardan oluşan Es Vedra, Homeros’un ünlü destanı Odesa’da kendine yer bulmuş küçük bir ada, Yeryüzünde gerçekleşen sismik dalgalar sonucunda oluşan bu ada özellikle gün batımında muhteşem manzaralar sunuyor.

5 Adanın batı ucunda yer alan ve doğal güzelliği ile görenleri büyüleyen Atlantis koyu ise Torre des Savinar tarafından yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşılabilen bir güzellik. Ibiza Adası’nın San Antonio şehrinin limanı olan Passeig de ses Fonts gece aydınlatılan palmiye ağaçları, çeşmeleri, kafeleri ve restoranları ile mutlaka görümeniz gereken bir bölge.

6 Adanın üç şehrinden en büyüğü olan Dalt Vila ya da Ibiza Town, eski şehir ve Eixample olarak adlandırılan yeni şehir bölümlerinden oluşuyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Eski Şehir’de 14. yüzyıla ait olan Santa Maria d’Eivissa Katedrali, Sagrat Cor de Jesus Anıtı ve Christ the Redeemer Heykeli görmeden dönmemeniz gereken yerler arasında.

7 Kusursuz bir plaj keyfine davet eden bembeyaz kumları ve berrak suları ile tropik adaları andıran Formentera sahiline Ibiza’dan hareket eden feribotlarla yarım saatte ulaşabilirsiniz.

8 Jet sosyete kalabalıklarından sıkılırsanız, eğlenceli hipster’lar ve bu kalabalığı daha da eğlenceli kılan muhteşem doğası ile Las Salinas’a mutlaka uğrayın, burası hiç şüphe yok ki adanın en özgün plajlarından biri.

9 Ibiza’da kime “en iyi gün batımı nerede izlenir?” diye sorarsanız, alacağınız cevap mutlaka Cala Conta olacak. Kayalık kıyı şeridi, doğal kum tepeleri ve henüz içine girmeden serinliğini hissedeceğiniz köpüklü sularıyla Cala Conta, size izole bir alanda kaygısız bir eğlence vadediyor.

10 Hareketin ve deli dolu kalabalığın tam ortasında biraz kafa dinlemek ve sadeliğin tadına varmak isterseniz, seçiminiz mutlaka Cala Xuclar olmalı. Adanın kuzey batısında bulunan bu küçük plaj, onu çevreleyen balıkçı barakaları ve mütevazı restoranlarıyla şirin bir balıkçı kasabasını andırıyor.

11 Ibiza’ya gidip çılgın gece hayatını deneyimlememek Paris’e gidip Eiffel Kulesi’ni görmemek gibi olur. Dünyanın en iyi ve en lüks gece kulüpleri arasında gösterilen Pacha Ibiza, Bob Sinclair, David Guetta, Tiesto gibi ünlü DJ’lerin sahne aldığı bir mekan. Space Ibiza ise son birkaç yıldır Pacha’ya rakip olarak gösteriliyor ve şimdiye kadar tam üç kez dünyanın en iyi gece kulübü seçilmiş. Dillere destan partilerine katılanlar arasında çok sayıda ünlü isim de bulunuyor.

12 İngiliz bir DJ tarafından açılan ve Ibiza’nın en ünlü mekanı olan Cafe Del Mar, huzurlu atmosferi ile dikkat çekiyor. Chill out müzikler eşliğinde, günün her saati muhteşem manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca burası dünyada gün batımının en iyi izlendiği noktalardan biri olarak biliniyor. Aynı zamanda bir beach club olan Blue Marlin ise genelde Avrupa ağırlıklı dans müziklerinin çaldığı ve yine muhteşem manzarasıyla dikkat çeken popüler bir mekan.

13 Ibiza’ya gitmişken adanın ünlü pazarları Hippy Market’lere de mutlaka uğramalısınız. Bu pazarlarda sizi el yapımı giysiler, takılar ve ev eşyaları gibi pek çok ilginç ürünü bekliyor. Her gün adanın farklı yerlerinde kurulan bu marketlerin en büyükleri çarşamba günleri Es Cana’da kurulan Punta Arabi ile cumartesi günleri San Carlos’ta kurulan Las Dalias.

14 Sımsıcak Akdeniz ruhunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz Ibiza, gerek eğlencesi gerekse doğasıyla size hayatınızın en harika tatillerinden birini yaşatacak.

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