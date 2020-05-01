Çin'de parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.05.2020 - 10:47
Ziyarete açılan yerler arasında 720 bin metrekarelik alanı kaplayan ve ülkedeki saraylar arasında en bilineni olan 'Yasak Şehir' de bulunuyor.
Corona virüs nedeniyle yoğunluğu engellemek ve sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla 'Yasak Şehir'in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak.
Başkent Pekin'de önceki gün corona virüs alarm seviyesi, en yüksek derece birden ikiye düşürülmüştü.
Çin'de bugün 6'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 kişide corona virüs tespit edilirken, son 16 günde salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.