Çin'de parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı

Çin'in başkenti Pekin'de corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.05.2020 - 10:47

Ziyarete açılan yerler arasında 720 bin metrekarelik alanı kaplayan ve ülkedeki saraylar arasında en bilineni olan 'Yasak Şehir' de bulunuyor.

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Corona virüs nedeniyle yoğunluğu engellemek ve sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla 'Yasak Şehir'in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak.

Yetkililer, "sosyal mesafe kuralına uyulması" çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurdu.

SON 16 GÜNDE SALGIN KAYNAKLI ÖLÜM GERÇEKLEŞMEDİ

Başkent Pekin'de önceki gün corona virüs alarm seviyesi, en yüksek derece birden ikiye düşürülmüştü.

Çin'de bugün 6'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 kişide corona virüs tespit edilirken, son 16 günde salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmedi.

Ülkede, 82 bin 874 kişide corona virüs görülürken, salgın nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

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