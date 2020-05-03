Çin'deki turistik mekanlara ziyaretçi akını

Anadolu Ajansı 03.05.2020 - 11:06 | Son Güncelleme : 03.05.2020 - 11:07
Çin basınındaki haberlere göre, 1 Mayıs'ta ziyarete açılan başkent Pekin'deki parkları son 2 günde yaklaşık 1,7 milyon, ülkenin en büyük kenti Şanghay'daki turistik yerlere ise bir milyonun üzerinde kişi ziyaret gerçekleştirdi.
Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.
Yetkililer, "sosyal mesafe kuralına uyulması" çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurmuştu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde sadece 2 vaka görüldüğü bildirildi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 82 bin 877’ye yükseldi.
Çin'de salgının başından bu yana virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 713 hasta da iyileşti.