Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

İşinden ayrılıp, seyahat etmeye başlayan insanlar hakkında birçok hikaye okumuşsunuzdur. Dmitry ve Julia da bu insanlar gibi yaptı. Tıpkı bir çoğumuzun yaptığı gibi özel gün tatillerinde birkaç haftalığına tatile çıktılar. Tatile gittikleri Çin’den geri dönmediler. 1.5 senedir orada yaşıyorlar. İşte, Dmitry ve Julia'nın hikayesi...

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Dmitry, İsrail’de dijital ajansta CEO, Julia ise uluslararası güzellik yarışmasını kazanma şansı olan kariyerli bir model idi. İkisi de kariyerlerini geride bıraktılar.

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Peki bunun yerine ne elde ettiler?

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

İlk olarak Çin’i ve yakınındaki Asya ülkelerini gezmek ve keşfetmek için bol bol vakitleri oldu.

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

İkincisi, her zaman yapmak istedikleri bir şey olan “Seyahat Fotoğrafçılığı”na başladılar. 

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Bu işleri oldukça yeni ve sürekli olarak öğrenmeyi sürdürüyorlar.

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Üçüncüsü güçlü bir inanç. Hayatınızdaki bir şeyi gerçekten değiştirmek isterseniz imkansız olan hiçbir şey yoktur.

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Çin’de 1 yıl daha kalmayı planlıyorlar. Bu ülke Dmitry ve Julia’yı şaşırtmayı her daim başaran bir yer.

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

Sırada ne var? Akışına bırakmış durumdalar ancak şöyle bir gerçek var ki özgürlüğünü elde edenler bir daha asla rutine geri dönemezler...

Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva
@ostrovsky ve @miu_mishka instagram hesaplarından Dmitry ve Julia’yı takip edebilirsiniz.
Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva
Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva
Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva
Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva
Seyahat hikayeleri, Dmitry Ostrovsky, Julia Medvedieva

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