Çin'i keşfetmek için kariyerlerinden vazgeçtiler

Dmitry, İsrail’de dijital ajansta CEO, Julia ise uluslararası güzellik yarışmasını kazanma şansı olan kariyerli bir model idi. İkisi de kariyerlerini geride bıraktılar.
Peki bunun yerine ne elde ettiler?
İlk olarak Çin’i ve yakınındaki Asya ülkelerini gezmek ve keşfetmek için bol bol vakitleri oldu.
İkincisi, her zaman yapmak istedikleri bir şey olan “Seyahat Fotoğrafçılığı”na başladılar.
Bu işleri oldukça yeni ve sürekli olarak öğrenmeyi sürdürüyorlar.
Üçüncüsü güçlü bir inanç. Hayatınızdaki bir şeyi gerçekten değiştirmek isterseniz imkansız olan hiçbir şey yoktur.
Çin’de 1 yıl daha kalmayı planlıyorlar. Bu ülke Dmitry ve Julia’yı şaşırtmayı her daim başaran bir yer.
Sırada ne var? Akışına bırakmış durumdalar ancak şöyle bir gerçek var ki özgürlüğünü elde edenler bir daha asla rutine geri dönemezler...