Çizmenin topuğu: İtalya'nın saklı güzeli Puglia

1 Alberobello İtalyancada güzel ağaç anlamına geliyor.

2 Alberobello kasabasında üzerinde kalp olan Trulli evine çiftler gelip, sosyal medya için fotoğraf çektiriyorlar.

3 Alberobello kasabasından bir panorama...

4 Alberobello Puglia'nın alamet-i farikası.

5 Alberobello sokakları...

6 Alberobello'dan panoramik görünüm.

7 Alberobello'nun konik evleri ve katedrali.

8 Alberobello'nun meydanlarından biri.

9 Alberobello'ya Bari şehrine sadece 60 km uzaklıkta yer alıyor.

10 Alberobello'yu keşfetmek isterseniz, Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın 2 saatlik direkt uçuşu ile Bari'ye gelip, 1 saatlik karayolundan sonunda ulaşabilirsiniz.

11 Bari yat limanı.

12 Bari yat limanında geceleyin mutlaka zaman geçirin.

13 Bari yat limanının dinginliği.

14 Bari'de geceleyin alın başınızı gidin sokak sokak keşfedin.

15 Bari'de gezerken onlarca katedrale rastlarsınız.

16 Bir liman şehri olan Brindisi de Puglia bölgesinin büyük ve görülmeye değer bir şehri.

17 Brindisi'nin sakin meydanlarından biri.

18 Brindisi'yi mutlaka görmelisiniz.

19 Burrata ve Mozzarella peynirleri de Puglia'da son derece doğal ve lezizdir.

20 Grottaglie kasabası İtalya'da seramik dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri, sokak tabelaları bile seramikten.

21 Grottaglie kasabasına gelerek, bir seramik atölyesi gezmenizi tavsiye ediyorum.

22 Grottaglie kasabasında bir seraik atölyesi...

23 Grottaglie kasabasının meşhur seramik hediyelikleri.

24 Güney İtalya'nın leziz ve kendine has kaliteli bir mutfağı var.

25 Hayatının 30 yılını bu mesleğe adamış olan bir seramik ustası.

26 İtalya'nın keyifli şehirlerinden biri olan Bari'de gece bir başka güzel.

27 Kalelerde konaklamanın yanı sıra Puglia lezzetlerini de yakından tanıyabileceğiniz yemek atölyelerine katılabilirsiniz.

28 Konik görünümü ve taş düzeni ile Trulli evleri, Harran bölgesindeki evlerle şaşırtıcı derece aynı.

29 Kot pantolonların içine çiçek ekmek, güzel bir fikir

30 Köy peyniri Burrata taze domates ile yapılmış bir çorba.

31 Masseria adı verilen tipik Puglia çiftlik evlerinde konaklama yapılan bir misafir odası.

32 Masseria adı verilen ve konaklama da yapılabilen bu çiftlik evinde odaların dışarıdan görünümü.

33 Masseria'nın çiftlik evi olduğuna bakmayın, son derece zarif ve zevkli döşenmiş, lüks bir konaklama ve enfes yemek deneyimi için ideal.

34 Masseria'nın restaurant girişi...

35 Meşhur Grottaglie seramikleri.

36 Mutfaklarda kullanılabilecek seramik tabak ve kase hediyelikler.

37 Özellikle yaz aylarında Puglia'ya gelecek olursanız, Polignano a Mare'de denize girebilir, ilgi çekici sokaklarını keşfetmelisiniz.

38 Porto Cesareo, Puglia bölgesinin en keyifli sahil kasabalarından biri özellikle de yaz aylarında cıvıl cıvıl plajları bulunmakta.

39 Porto Cesareo'ya kış aylarında gelirseniz sıcacık bir kahve içerek, sessiz sahili seyrederek, denizin şırıltısı ile ruhunuzu arındırabilirsiniz.

40 Puglia bölgesi romantik çiftler için ideal olsa da, çocuklu aileler için de düz ayak olması nedeniyle son derece idealdir.

41 Puglia bölgesinde bu tarz kalelerde konaklayabilirsiniz.

42 Puglia bölgesinde horoz sıklıkla kullanlan bir figür olup, altından üflendiğinde düdük öten bu hediyelik son derece popüler.

43 Puglia bölgesindeki şu çeşmenin bulunduğu yerin zerafetine bakar mısınız?

44 Puglia bölgesinin kasabaları dar sokakları ve sıra dışı meydanları ile ziyaretçilerine son derece keyifli keşif imkanı sunuyor.

45 Puglia sokaklarından bir görünüm.

46 Puglia, İtalya'ya daha önce gelmiş ve farklı deneyimler yaşamak da isteyen seyahat severlerin mutlaka keşfetmesi gereken bir bölgedir.

47 Puglia'da zeytin, enginar, biber-peynir dolması gibi köylerden gelen organik ürünleri bulabilirsiniz.

48 Puglia'dan festival maskesi, magnetler ve süs eşyaları alabilirsiniz.

49 Puglia'nın başkenti olarak bilinen Bari'ye Türk Hava Yolları'nın 2 saat süren direkt uçuşu ile ulaşabilirsiniz.

50 Puglia'nın en popüler sahil kentlerinden biri olan Polignano a Mare instagramın da en popüler seyahat noktaları arasında.

51 Puglia'ya geldiyseniz sevidklerinize el yapımı Darı'dan yapılma son derece leziz makarnalardan almalısınız.

52 Putignano festivali müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor.

53 Putignano festivalinde kullanılan maskelerden kalıplar çıkarılarak, topraktan hediyelikler üretiyorlar.

54 Putignano kasabası son derece şirin bir yer, ayrıca Putignano festivali müzesi de son derece renkli.

55 Putignano kasabasından bir görünüm.

56 Sadece Puglia bölgesinde yetişen yabani bir ot ile yapılan spagetti.

57 Semola di Grano Duro adı verilen, buğday gibi bir bakliyat olan Darıdan yapılan taze el yapımı makarnalar Puglia mutfağından dünyaya yayılmış bir lezzettir.

58 Seramik atölyesinde üretilen seramikler özel tekniklerle boyanıyor.

59 Seramik boyama ustası, kabası tamamlanmış ürünün üzerini boyayarak son şeklini veriyor.

60 Seramik işçiliği burada da popüler.

61 Seramik ürünlerden bir demet...

62 Sevdiklerinize taş konik Trulli evlerinden yapılma hediyelikler veya taş magnetlerden hediye alabilirsiniz.

63 Sokaklar zarif, tabelalar uyumlu, her yer tarih kokuyor.

64 Sokaklardan bir görünüm.

65 Street Art ve Graffitilere de Puglia'da sıklıkla rastlayabilirsiniz.

66 Travel PR Ajans Başkanı ve Keşif Tutkunu Sarp Özkar Puglia bölgesini fotoğrafladı ve deneyimlerini NTV okurları ile paylaştı.

67 Trulli evleri...

68 Yapılan bir araştırmaya göre, Trulli adı verilen bu konik evlerde yaşayan halkın Anadolu'dan gelenler ile %98 DNA uyumu bulunmaktaymış.

69 10. yüzyıla tarihlenmiş olan yer altındaki bir kilise olan Grotta di San Michele in Monte Laureto, Putignano kasabasına 3 km uzaklıkta yer alıyor.