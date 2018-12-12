Çizmenin topuğu: İtalya'nın saklı güzeli Puglia
ntv.com.tr
İtalya seyahati denilince aklınıza sadece Roma, Floransa, Pisa ve Venedik mi geliyor? Güney İtalya'da bir İtalyan güzeli Puglia ile tanıştınız mı? İtalyanlar "Denizi seven Puglia'yı da sever!" diyor. 800 km sahil şeridiyle çevrili, doğusunda Adriyatik, batısında İyon deniziyle çevrili olmasıyla haritada çizmenin topuk kısmını oluşturan Puglia bölgesi lakabını buradan alıyor. Keşif tutkunu Sarp Özkar, Puglia bölgesini fotoğrafladı ve deneyimlerini NTV okurları ile paylaştı...
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1Alberobello İtalyancada güzel ağaç anlamına geliyor.
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2Alberobello kasabasında üzerinde kalp olan Trulli evine çiftler gelip, sosyal medya için fotoğraf çektiriyorlar.
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3Alberobello kasabasından bir panorama...
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4Alberobello Puglia'nın alamet-i farikası.
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5Alberobello sokakları...
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6Alberobello'dan panoramik görünüm.
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7Alberobello'nun konik evleri ve katedrali.
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8Alberobello'nun meydanlarından biri.
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9Alberobello'ya Bari şehrine sadece 60 km uzaklıkta yer alıyor.
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10Alberobello'yu keşfetmek isterseniz, Türkiye'den Türk Hava Yolları'nın 2 saatlik direkt uçuşu ile Bari'ye gelip, 1 saatlik karayolundan sonunda ulaşabilirsiniz.
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11Bari yat limanı.
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12Bari yat limanında geceleyin mutlaka zaman geçirin.
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13Bari yat limanının dinginliği.
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14Bari'de geceleyin alın başınızı gidin sokak sokak keşfedin.
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15Bari'de gezerken onlarca katedrale rastlarsınız.
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16Bir liman şehri olan Brindisi de Puglia bölgesinin büyük ve görülmeye değer bir şehri.
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17Brindisi'nin sakin meydanlarından biri.
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18Brindisi'yi mutlaka görmelisiniz.
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19Burrata ve Mozzarella peynirleri de Puglia'da son derece doğal ve lezizdir.
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20Grottaglie kasabası İtalya'da seramik dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri, sokak tabelaları bile seramikten.
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21Grottaglie kasabasına gelerek, bir seramik atölyesi gezmenizi tavsiye ediyorum.
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22Grottaglie kasabasında bir seraik atölyesi...
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23Grottaglie kasabasının meşhur seramik hediyelikleri.
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24Güney İtalya'nın leziz ve kendine has kaliteli bir mutfağı var.
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25Hayatının 30 yılını bu mesleğe adamış olan bir seramik ustası.
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26İtalya'nın keyifli şehirlerinden biri olan Bari'de gece bir başka güzel.
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27Kalelerde konaklamanın yanı sıra Puglia lezzetlerini de yakından tanıyabileceğiniz yemek atölyelerine katılabilirsiniz.
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28Konik görünümü ve taş düzeni ile Trulli evleri, Harran bölgesindeki evlerle şaşırtıcı derece aynı.
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29Kot pantolonların içine çiçek ekmek, güzel bir fikir
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30Köy peyniri Burrata taze domates ile yapılmış bir çorba.
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31Masseria adı verilen tipik Puglia çiftlik evlerinde konaklama yapılan bir misafir odası.
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32Masseria adı verilen ve konaklama da yapılabilen bu çiftlik evinde odaların dışarıdan görünümü.
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33Masseria'nın çiftlik evi olduğuna bakmayın, son derece zarif ve zevkli döşenmiş, lüks bir konaklama ve enfes yemek deneyimi için ideal.
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34Masseria'nın restaurant girişi...
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35Meşhur Grottaglie seramikleri.
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36Mutfaklarda kullanılabilecek seramik tabak ve kase hediyelikler.
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37Özellikle yaz aylarında Puglia'ya gelecek olursanız, Polignano a Mare'de denize girebilir, ilgi çekici sokaklarını keşfetmelisiniz.
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38Porto Cesareo, Puglia bölgesinin en keyifli sahil kasabalarından biri özellikle de yaz aylarında cıvıl cıvıl plajları bulunmakta.
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39Porto Cesareo'ya kış aylarında gelirseniz sıcacık bir kahve içerek, sessiz sahili seyrederek, denizin şırıltısı ile ruhunuzu arındırabilirsiniz.
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40Puglia bölgesi romantik çiftler için ideal olsa da, çocuklu aileler için de düz ayak olması nedeniyle son derece idealdir.
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41Puglia bölgesinde bu tarz kalelerde konaklayabilirsiniz.
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42Puglia bölgesinde horoz sıklıkla kullanlan bir figür olup, altından üflendiğinde düdük öten bu hediyelik son derece popüler.
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43Puglia bölgesindeki şu çeşmenin bulunduğu yerin zerafetine bakar mısınız?
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44Puglia bölgesinin kasabaları dar sokakları ve sıra dışı meydanları ile ziyaretçilerine son derece keyifli keşif imkanı sunuyor.
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45Puglia sokaklarından bir görünüm.
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46Puglia, İtalya'ya daha önce gelmiş ve farklı deneyimler yaşamak da isteyen seyahat severlerin mutlaka keşfetmesi gereken bir bölgedir.
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47Puglia'da zeytin, enginar, biber-peynir dolması gibi köylerden gelen organik ürünleri bulabilirsiniz.
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48Puglia'dan festival maskesi, magnetler ve süs eşyaları alabilirsiniz.
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49Puglia'nın başkenti olarak bilinen Bari'ye Türk Hava Yolları'nın 2 saat süren direkt uçuşu ile ulaşabilirsiniz.
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50Puglia'nın en popüler sahil kentlerinden biri olan Polignano a Mare instagramın da en popüler seyahat noktaları arasında.
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51Puglia'ya geldiyseniz sevidklerinize el yapımı Darı'dan yapılma son derece leziz makarnalardan almalısınız.
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52Putignano festivali müzesi ücretsiz olarak gezilebiliyor.
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53Putignano festivalinde kullanılan maskelerden kalıplar çıkarılarak, topraktan hediyelikler üretiyorlar.
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54Putignano kasabası son derece şirin bir yer, ayrıca Putignano festivali müzesi de son derece renkli.
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55Putignano kasabasından bir görünüm.
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56Sadece Puglia bölgesinde yetişen yabani bir ot ile yapılan spagetti.
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57Semola di Grano Duro adı verilen, buğday gibi bir bakliyat olan Darıdan yapılan taze el yapımı makarnalar Puglia mutfağından dünyaya yayılmış bir lezzettir.
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58Seramik atölyesinde üretilen seramikler özel tekniklerle boyanıyor.
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59Seramik boyama ustası, kabası tamamlanmış ürünün üzerini boyayarak son şeklini veriyor.
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60Seramik işçiliği burada da popüler.
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61Seramik ürünlerden bir demet...
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62Sevdiklerinize taş konik Trulli evlerinden yapılma hediyelikler veya taş magnetlerden hediye alabilirsiniz.
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63Sokaklar zarif, tabelalar uyumlu, her yer tarih kokuyor.
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64Sokaklardan bir görünüm.
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65Street Art ve Graffitilere de Puglia'da sıklıkla rastlayabilirsiniz.
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66Travel PR Ajans Başkanı ve Keşif Tutkunu Sarp Özkar Puglia bölgesini fotoğrafladı ve deneyimlerini NTV okurları ile paylaştı.
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67Trulli evleri...
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68Yapılan bir araştırmaya göre, Trulli adı verilen bu konik evlerde yaşayan halkın Anadolu'dan gelenler ile %98 DNA uyumu bulunmaktaymış.
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6910. yüzyıla tarihlenmiş olan yer altındaki bir kilise olan Grotta di San Michele in Monte Laureto, Putignano kasabasına 3 km uzaklıkta yer alıyor.
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70Yaz aylarında cıvıl cıvıl kalabalık olan sokaklar, kış aylarında yerini sessizliğe bırakıyor.