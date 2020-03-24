Çocuklar için internet üzerinden gezebileceğiniz hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar

ATLANTA HAYVANAT BAHÇESİ

Corona virüs nedeniyle Atlanta Hayvanat Bahçesi de kameralarını online tura açtı. Atlanta Hayvanat Bahçesi Yönetimi canlı yayınını "Corona virüs salgınının tüm hayatımıza temas ettiği bir dönemde, dünyanın dört bir yanındaki insanların PandaCam'de sevinç bulmasından gurur duyuyoruz” diyerek paylaştı.

Hayvanat bahçesindeki pandaların oyunlarını, beslenme saatlerini ve gün içinde neler yaptığını canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://zooatlanta.org/panda-cam/