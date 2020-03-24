Çocuklar için internet üzerinden gezebileceğiniz hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar

ntv.com.tr 24.03.2020 - 11:06
Cincinnati Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, corona virüsün yayılmasını engellemek için kapılarını ziyaretçilere kapattı. Ancak hayvanat bahçesinin Facebook ve Youtube hesapları üzerinden safariye devam edebilirsiniz. Haftanın yedi günü hayvanat bahçesindeki hayvanları izleyebilirsiniz.
facebook.com/cincinnatizoo/
https://www.youtube.com/user/CincinnatiZooTube/videos
Corona virüs nedeniyle Atlanta Hayvanat Bahçesi de kameralarını online tura açtı. Atlanta Hayvanat Bahçesi Yönetimi canlı yayınını "Corona virüs salgınının tüm hayatımıza temas ettiği bir dönemde, dünyanın dört bir yanındaki insanların PandaCam'de sevinç bulmasından gurur duyuyoruz” diyerek paylaştı.
Hayvanat bahçesindeki pandaların oyunlarını, beslenme saatlerini ve gün içinde neler yaptığını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://zooatlanta.org/panda-cam/
Corona virüsün yayılmasını yavaşlatmak için Houston Hayvanat Bahçesi de kapılarını üç hafta kapattı. Aynı zamanda Houston Hayvanat Bahçesi, kameralarını online ziyaretçilere açtı. Web kamerasıyla online ziyaretçiler filler, zürafalar, goriller, şempazeler ve gergedanları görebilirler.
https://www.houstonzoo.org/explore/webcams/
Oregon Hayvanat Bahçesi, corona virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için halk sağlığı önerilerini takiben 17 Mart Salı günü geçici olarak kapılarını kapattı. Oregon Hayvanat Bahçecisi sakinlerini ve onlarla ilgili özel videoları Facebook hesabından görebilirsiniz.
https://www.facebook.com/oregonzoo/
Hayvanat bahçeleri gibi, birçok akvaryum da sakinlerinin ne yaptığını göstermek için canlı yayınlar yapıyor. Bunlardan biri de Monterey Bay Aquarium. Akvaryum su samuru, denizanası, köpekbalığı, penguenlerden oluşan sakinlerinin hayatlarını canlı olarak yayınlıyor.https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/kelp-forest-cam/
Chicago'daki Shedd Akvaryumu da corona virüs nedeniyle kapandı. Yetkililer, "Bu süre zarfında sizi akvaryumda karşılayamayacağımızdan hayal kırıklığına uğramış olsak da, corona virüsün daha fazla yayılmasını durdurmak için sosyal izolasyon çabalarında üzerimize düşeni yapıyoruz” diye açıklama yaptı.
Shedd Akvaryumu sosyal medya adreslerinden paylaştıkları videolarla evde kalanlarla videolarını paylaşıyor.https://www.facebook.com/pg/sheddaquarium/videos
Pasifik Akvaryumu penguen, tropik resifler, köpekbalığı, deniz analarından oluşan sakinlerinin hayatlarını canlı olarak yayınlıyor.
http://www.aquariumofpacific.org/exhibits/webcams