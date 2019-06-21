Çocuklar ve gençlere en güzel karne hediyesi: Cruise seyahati

1 Devasa boyutta lüks gemilerde aileniz için her tür konfor yer alır, adeta bir tatil köyü ile birlikte seyahat edersiniz.

2 Aileniz için en avantajlı yanlarından biri herşeyin tam anlamıyla organize olmasıdır, gemi limana yanaşır çevre gezisi için otobüsler hemen yanında bekler.

3 Gemiye katılacağınız limana vardığınızda ve yolcu salonuna girdiğinizde sizi keyifli bir seyahatin beklediğini hissetmeye başlarsınız.

4 Gemiye binmek üzere limanda resepsiyona vardığınızda, çocukları geminin maskotu karşılayıp seyahatleri için onları en başından ısındırmaya çalışırlar.

5 Gemi seyahatinde önemli olan varılacak limandan çok, yol almak ve yoldan keyif almaktır, gemilerde yapılacak onlarca keyifli aktivite vardır.

6 Bizden tavsiye. Gemi limana yaklaşırken mutlaka dışarıyı gören bir yerde bulunun, tüm aile için keyif verici bir manzara ile karşılaşırsınız.

7 Gemi içinde olduğu kadar gemiden inerken de çocuklarınızla rahatça hareket edebileceğiniz şekilde herşey organize edilmiştir.

8 Bundan iyisi Malatya'da kayısı dedirtecek türden, çocukların mutlu olabileceği havuz eğlence alanları göz kamaştırıcı.

9 Ailecek havuza girip seyahatiniz esnasında çocuklarınızla keyifli anlar paylaşabilirsiniz.

10 Çocuklara özel, güvenlik önlemleri muhteşem derecede alınmış havuzlarda onlara keyfini sürmek kalır.

11 Gemiler adeta birer tatil köyü gibidir, aqua park alanlarında çocukların her tür su eğlencesi planlanmıştır.

12 Gemilerde sıklıkla su oyunları oynanır.

13 Gemilerde yer alan çocuklara özel havuzlar bulunur.

14 Geminin Aqua Park'lar bölgesinde su kaydırakları çocukların en sevdiği aktivitelerden biri.

15 Kalabalık olduğuna bakmayın, onlar çok keyif alıyorlar, hatta geminin onlar için belki de en eğlenceli yeridir Aqua Park'ı.

16 Seyahatinizde havuzda çok keyifli zaman geçireceksiniz adeta bir tatil köyünde gibi hissedeceksiniz.

17 Zaman zaman top havuzlarında da çılgınca eğlenir çocuklarınız.

18 Çocukları geminin hemen her yerinde en neşeli halleriyle göreceksiniz.

19 3 yaşına kadar olan çocuklar için el becerilerini geliştirecek, eğlenebilecekleri boyama etkinlikleri yapılmaktadır.

20 Odanıza bebek yatağı isteyebilirsiniz, odalar bebeklerinizi yatırabileceğiniz ve rahat hareket edebileceğiniz tarzda dizayn edilmiş.

21 Odalarınızda da ailecek son derece keyifli zaman geçireceksiniz.

22 Gemi seyahatlerinde tüm alanlar, bebek arabalarının kullanımına uygun olarak dizayn edilmiştir.

23 Gemilerde çocuklara restaurant, güverte ve mini club'da eşlik eden dev figürleri zaman zaman geminin içinde görmeniz mümkün.

24 Çocuklara özel son derece sağlıklı ve leziz menüler her öğünde özel olarak sunulmaktadır.

25 Çocuklar gemide İtalyan dondurması yemenin ayrıcalığını da yaşayacaklar.

26 Gemilerde lüks pastaneler bulunmakta, çocukların da seveceği lezzetler sunulmakta.

27 Gerek Alakart gerekse açık büfe restaurant'ta çocuk büfesi ve menüleri vardır, ayrıca çocukların seveceği pizza, hamburger patates kızartması gibi lezzetler de mutlaka yer alır.

28 Yemek yapma etkinliğinde gemi personeli ve aşçılar çocukların keyif içinde zaman geçirmesini sağlarlar.

29 Haydi bakalım çocuklar, İtalyan pizzasının sırlarını öğreniyoruz.

30 Yemeklerin girişinde çocukların ilgisini çekecek çeşitli karakterler yer alır.

31 Dilerseniz siz eşinizle vardığınız limanı gezerken, çocuğunuz da gemide güvenle kalıp, mini clubda siz gelene kadar dans edip, oyunlar oynar.

32 Çocuklar Mini Club aktivitelerinde şarkılar, yaraışmalar ve geminin maskotu ile keyifli oyunlar oynar.

33 Hadi bakalım önce kim tamamlayacak bu güzel tabloyu, tatlı bir telaş sarar çocukları.

34 Mini Club'lar ve çocuk oyun alanlarında herşey çocukların güveni ve eğlenmesi içindir.

35 Mini Club'lerde pek çok tema bulunmakla birlikte bu oyun alanında kutup bölgesi teması kullanılmış.

36 Mini Club'ta pedagog eğitimli öğretmenler, çocuklarınıza eğitici ve öğretici aktiviteler de yaparlar.

37 Gündüz Mini Club'da özel eğitim ve danslar öğrenen çocuklar gece animasyonları öncesi hünerlerini sergileyip, ailelerinin gözlerini yaşartıp mutlu olmalarını sağlarlar.

38 Sadece kapalı alanda değil, açık hava güverte alanlarında da çocuklar için özel eğleneceler düzenlenir, oyunlar oynatılır.

39 Şarkılar, taklitler eşliğinde keyifli masallar okunur, drama oyunlar oynanır.

40 Çocukların şovu ve dansları muhteşemdi alkışlayın ödüllendirin çocuklarınızı.

41 Çocuklar bütün gün eğlendi biraz da gençler eğlensin bu güzel gemilerde.

42 Çocukların yanı sıra Teenager kategorisindeki gençler de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gençlerle keyifli zaman geçirip, arkadaşlıklar kurarlar.

43 Gemilerde çocuklara sunulan bunca hizmet varken, onlara da seyahatin keyfini sürmek kalır.

44 Sadece çocuklar olarak da düşünmemek lazım, Teenager Club'lar sayesinde gençler de gemi seyahatinin tadını çıkarırlar.

45 Teenager Club aktiviteleri sayesinde gençler de oyunlar oynar, birlikte güzel vakit geçirirler.

46 Yeni gençlik bilgisayar oyunlarını nasıl da sever, gemilerde bu nedenle bu detaylara da yer verilmiş.

47 Bir başka önerimiz olarak, gemi seyahatinizin tarihini çocuğunuzun doğum gününe denk getirin, ona gemide arkadaşları ile muhteşem bir parti verelim.

48 Siz SPA keyfini yaşarken, çocuğunuz da sizinle dinlencenizi paylaşabilir.

49 Gemiden çıkıp gezmeye başladığınızda da ailecek güzel anılar biriktirirsiniz, zira gemi seyahetlerinde gezilecek yerler arasında keyifli şehirle fazlasıyla yer alır.