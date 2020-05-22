Corona döneminde zenginlerin özel tatil rotası

Özel ada kiralama şirketi CEO'su Chris Krolow, bu seçeneğin her zaman popüler olduğunu fakat corona virüs hızla arttıktan sonra rezervasyonların, sene sonuna kadar hızlıca ve neredeyse tamamen dolduğunu anlatıyor. Mart ve Nisan ayları için de talep olmasına rağmen uluslararası seyahat olmadığı için ve sınırlar kapalı olduğundan dolayı, boş geçirmek zorunda kalınmış. Pırıl pırıl turkuaz mavi okyanus ile çevrilmiş olan Gladden’a tekne ile ulaşılabiliyor ve adada sadece dört kişi konaklayabiliyor. Hizmet veren personel ise hemen yanındaki küçük adacıkta kalıyor.