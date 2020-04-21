Corona sonrası bol oksijenli ve yemyeşil 10 adres

ntv.com.tr 21.04.2020 - 10:40
Geçtiğimiz bir aylık süreçte, corona virüs ve pandemi söylemleri nedeniyle hepimizin içi karardı. Bir kafeye gidip kahve içmek, sahillerde amaçsızca dolaşmak, birkaç yüz metre bisikletimize binmek sanki en büyük lüksümüz olacakmış gibi hissetmeye başladık. Son birkaç gündür güneşin kendini göstermesi ile çiçekler doğada uyanmaya başladı.
Baharın gelişiyle tıpkı ağaçlar gibi bizim de içimizde adeta çiçekler açmaya başladı. Soğuk havaların günden güne etkisinin azalmasıyla kış mahmurluğunu üzerimizden atıp, içimizi bir keşfetme arzusu kaplayacağı ise kesin… Hele ki corona günleri bir sona ersin, o zaman birçok insan kıymetini daha yakından anladığı hayatın değeri sayesinde, kendisini daha fazla şımartmak adına belki de kendini gezmelere vuracak.
Biz de size gelecek güzel günlerde hafta sonlarınızı değerlendirmek ya da kısa kaçamaklar yapmanız için bol oksijenli ve yemyeşil rotaları derledik.
Baharın keyifle karşılandığı yerlerden biri Yedigöller. Bolu’nun yeşilin her tonunu barındıran doğasından bolca nasibini alan bu rota, dört mevsim güzel olsa da baharın gelişiyle bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Hele bir de İstanbul gibi metropole olan yakın konumu, onu şehir havasından uzaklaşmak isteyenler tarafından daha çok tercih edilir hale getiriyor. Milli park statüsündeki Yedigöller’e ister bahar olsun, isterse yaz mevsimi siz de seyahatinizde mutlaka yer verin.
İzmir Yamanlar Dağı’nda yer alan Karagöl Tabiat Parkı, özellikle İzmir ve çevresinde yaşayanların favori kaçış rotası. Bir göl ve gölün çevresinde oluşan muhteşem bir doğadan meydana gelen tabiat parkı, en çok da yaz yaklaşırken eşsiz bir görünüme bürünüyor. Kampçıların sıklıkla tercih ettiği bölgede elektrik, park yeri, restoran, çadır kiralama gibi pek çok olanak da bulunuyor. Tabiat parkı, kampçıların yanı sıra günübirlik ziyaretçiler tarafından da tercih ediliyor.
Gökçeada, ada yaşantısını tüm benliğinizde hissedebileceğiniz harika bir bahar rotası. Hayran olunası doğasına karşı sevdiklerinizle keyif dolu günler geçirebileceğiniz adada, gün doğumunu da gün batımını da izlemek huzur veriyor. Hele adanın o birbirinden bakir koyları ise onu çok daha büyüleyici bir hale getiriyor. Siz de huzur dolu bir seyahat düşlüyorsanız, salgın tamamen ortadan kalkınca nispeten birçok yere göre daha sakin ve çok kalabalık olmayan Gökçeada’da soluğu alabilirsiniz.
Belgrad Ormanı tabi ki doğa hasreti çeken pek çok İstanbullu’nun en değerli seçeneği. Özellikle hafta sonlarını değerlendirebileceğiniz ormanda ister uzun doğa yürüyüşlerine çıkabilir, ister piknik yapabilir, isterseniz bisiklet sürebilirsiniz. Fakat şundan emin olun ki burada asla sıkılmazsınız. Şehirden çok uzaklaşmadan doğayla kucaklaşmak bu kadar kolayken neden evde oturasınız ki? Yemyeşil bir doğada, çiçek açan ağaçlar arasında rotanızı Sarıyer’e yani Belgrad Ormanı’na çevirin.
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yer alan Pürenli Yaylası son dönemlerin popüler yerlerinden. Yaylanın popülerliği yalnızca İstanbul’a olan yakın konumundan gelmiyor elbette. Burası yemyeşil doğası ve sakinliğiyle ön plana çıkıyor. Daha çok kafa dinlemek isteyenler tarafından tercih edilen yaylada kamp deneyimi de bir başka oluyor. Aydınpınar Şelalesi, Güzeldere Şelalesi ve Balıklı Yaylası ise yayla ziyareti esnasında mutlaka görülmesi gereken yerlerden.
Bünyesinde çok sayıda doğal güzelliği ve kültürel mirası barındıran Ordu, sahip olduklarıyla ziyaretçilerini şaşırtmayı başarıyor. Yaylalarından şelalelerine, kalelerinden meşhur mutfağına kadar her bir detayı ile hafızalardan uzun yıllar silinmeyecek bir seyahat imkanı sunan şehirde onlarca keyifli aktiviteye katılabilirsiniz. Bu yüzden Ordu gurme tatilcilerin de doğa tutkunlarının da, tarih meraklılarının da ortak favorisidir.
İstanbul’un en sık ziyaret edilen bahar rotalarından olan Adalar, şehre yalnızca bir vapur ulaşımı mesafede. Tabi durum böyle olunca da şehirden biraz olsun bunalanlar ilk fırsatta Adalar vapurunun yolunu tutuyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada ile gönlünüzde çiçekler açtıran büyüklü küçüklü dört ada, özellikle de hafta sonlarının vazgeçilmezlerinden oluyor. Burada ziyaretçileri kahvaltıcılar, balık restoranları, bisiklet güzergahları, yürüyüş rotaları, plajlar ve daha nicesi bekliyor.
Kazdağları’nın masalları aratmayan köyü Yeşilyurt’a en güzel yakışacak kelime hiç şüphesiz huzurdur. Zeytin ağaçlarıyla çevrili doğası, köy yaşantısı ve sıcacık ortamıyla burada ziyaretçileri uzun yıllar hafızalarından silinmeyecek bir seyahat bekliyor. Yılın her mevsimi güzelliğinden bir şey kaybetmese de Yeşilyurt Köyü, ev yapımı ürünler satan teyzeleri, açan çiçekleri ve kuş sesleri ile baharın sonları ve yaz aylarında bir başka görünür.
Karabük-Safranbolu’da yer alan Yörük Köyü, tarihi evleriyle bağlı olduğu ilçe merkezinin adeta bir minyatürü görünümünde. Bu yönüyle bambaşka bir zaman diliminden fırlamış hissiyatını uyandıran köy, güzelliğini uzun yıllar taşısın diye 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da koruma altına alınmış. Ortaya ise oldukça başaralı bir iş çıkmış. Çünkü bugün köyü ziyaret edenler o yıllara meydan okuyan evleri ve daracık sokaklarında rüya gibi bir yolculuğa çıkma şansı yakalıyor. Kaynak: Neredekal.com