Corona sonrası bol oksijenli ve yemyeşil 10 adres

Baharın gelişiyle tıpkı ağaçlar gibi bizim de içimizde adeta çiçekler açmaya başladı. Soğuk havaların günden güne etkisinin azalmasıyla kış mahmurluğunu üzerimizden atıp, içimizi bir keşfetme arzusu kaplayacağı ise kesin… Hele ki corona günleri bir sona ersin, o zaman birçok insan kıymetini daha yakından anladığı hayatın değeri sayesinde, kendisini daha fazla şımartmak adına belki de kendini gezmelere vuracak.

Biz de size gelecek güzel günlerde hafta sonlarınızı değerlendirmek ya da kısa kaçamaklar yapmanız için bol oksijenli ve yemyeşil rotaları derledik.