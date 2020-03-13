Corona virüs etkisi: Uludağ sezonu erken kapatıyor

Bu seneki yoğunluğu ve sezonu değerlendiren Monte Baia Oteli Genel Müdürü Murat Üner, ''Sezona aralık ayında başladık, fakat o ay kar olmadığı için zayıf geçti. Yıl başı itibari ile epeyce bir kar yağışı oldu, o zaman yükselişe geçtik. Geçen seneyle mukayese edersek daha iyi bir sezonla kapatıyoruz. Kar da geç geldiği için o ay gelemeyenler sonradan geldi. Herkes şubat ayına yüklendi. Martın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz gibi duruyor'' dedi.