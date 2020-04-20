Corona virüs nedeniyle 'Mor Yayla'ya ziyaretçi yasağı

DHA 20.04.2020 - 10:34
Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte 'mavi yıldız' çiçeklerinin açmasıyla mor örtüyle kaplanıyor.
Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeklerinin yetiştiği yayla, bu yıl da mora büründü. İlkbaharın gelmesiyle yeşilin farklı tonlarının ortaya çıktığı ve 'mavi yıldız' çiçeklerinin açtığı yaylaya, bu yıl corona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi yasağı getirildi.