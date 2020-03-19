Corona virüs öncesi ve sonrası dünyadan çarpıcı fotoğraflar
Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada alarm verilmiş durumda. Pek çok insanın ziyaret ettiği meydanlar, tarihi yerler, turistik mekanlar, büyük merkezler corona virüs salgınının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. İşte dünya şehirlerinden corona virüs öncesi ve sonrası manzaraları...
Anadolu Ajansı
19.03.2020 - 12:00
Çekya'nın başkenti Prag'daki Old Town Meydanı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı.
Hindistan'daki Taç Mahal.
İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia Bazilikası.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan.
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Monastiraki Meydanı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Gyeongbokgung Sarayı.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Köprüsü.
Çin'in Pekin kentindeki metro istasyonları.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki The Grand Central terminali.
İtalya'nın Milano kentindeki Duomo Di Milano'nun bulunduğu meydan.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Fontana Di Trevi (Aşk Çeşmesi)
İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı.
İspanya'nın Madrid kentindeki Plaza Mayor Meydanı.
İspanya'nın Madrid kenti.
İspanya'nın Madrid kentindeki Plaza Mayor Meydanı.
İspanya'nın Barselona kentindeki Nou Camp Stadyumu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı.
Belçika'daki Avrupa Parlamentosu.
Belçika'daki Avrupa Parlamentosu.